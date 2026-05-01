Este sábado 2 de mayo tendremos una pelea que será única e irrepetible por el momento boxístico de los pugilistas, pues en el T-Mobile de Las Vegas, se estará llevando a cabo el combate entre los mexicanos Jaime Munguía y José Armando ‘Toro’ Reséndiz, esto previo al Benavides vs ‘Zurdo’ Ramírez.

‘Tatanka’ Munguía llega a la pelea contra el ‘Toro’ Reséndiz para regresar a los primeros planos del boxeo internacional, pues buscará conseguir nuevamente el bicampeonato mundial de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte José Armando Reséndiz llega como uno de los boxeadores mexicanos con mayor proyección en la actualidad, pues con tan solo 27 años de edad, el tapatío ya ha logrado destacar y colocarse frente a los reflectores internacionales tras vencer a Caleb Plant por el cinturón del peso supermediano de la AMB.

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Liga de streaming para ver la pelea Munguía vs Reséndiz

Al ser una de las peleas más atractivas para el boxeo mexicano, el combate Jaime Munguía vs Armando ‘Toro’ Reséndiz se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Será dentro del siguiente enlace oficial de la casa del boxeo Azteca, que podrás ver en directo y en cualquier lugar la pelea entre los boxeadores mexicanos, esto siempre y cuando tengas conexión a internet en tu dispositivo inteligente.

Números de Jaime Munguía y el ‘Toro’ Reséndiz como boxeadores

Como bien se mencionó anteriormente, Jaime Munguía llega a la pelea contra el ‘Toro’ Reséndiz como el boxeador que más peleas ha disputado en su carrera, pues suma un total de 45 victorias, dos derrotas y cero empates en los 47 enfrentamientos que ha tenido.

Por su parte, Reséndiz llega con un récord de 16 victorias, cero empates y dos derrotas, destacando en este rubro gracias a que 11 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut, lo cual deja entrever su fuerza de golpeo.

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