Después de un mes sin actividad de la Fórmula 1 por la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, este fin de semana regresa el Gran Premio (GP) de Miami en los Estados Unidos (EUA) en donde Sergio “Checo” Pérez buscará volver a brillar con su nueva escudería de Cadillac.

Será desde este mismo viernes 1 de mayo que inicie la competencia con las prácticas libres para después arrancar con el Grand Prix, el cual también ayudará a los pilotos a sumar puntos en la clasificación de la temporada de este 2026.

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Fechas y horarios del GP de Miami de la Fórmula 1

Como bien se mencionó anteriormente, será desde el viernes 1 de mayo que inicie toda la actividad del GP de Miami con la práctica libre 1, la cual dará inicio en punto de las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana.

Tras ello, el mismo viernes a las 14:30 horas iniciará la clasificación de la carrera Sprint que dará puntos extras a los pilotos ganadores. El resto de la actividad se realizará de la siguiente manera:

Carrera Sprint : sábado 2 de mayo a las 10:00 de la mañana

: sábado 2 de mayo a las 10:00 de la mañana Clasificación : sábado 2 de mayo a las 14:00 horas

: sábado 2 de mayo a las 14:00 horas GP de Miami: domingo 3 de mayo a las 15:00 horas

¿Cómo va la clasificación de pilotos en la Fórmula 1?

De momento la escudería que está liderando la clasificación de pilotos en la Fórmula 1 es Mercedes, pues Kimi Antonelli y George Russell se mantienen en la primera y segunda posición, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari, se mantienen en la tercera y cuarta posición respectivamente.

Vale la pena mencionar que ‘Checo’ Pérez se encuentra en el puesto número 18 de la clasificación con Cadillac, esto gracias a que ya consiguió sumar puntos con la escudería debutante en el deporte motor.

¿Cuándo es el próximo GP de la Fórmula 1?

El siguiente GP de la Fórmula 1 será el de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, esto del 22 al 24 de mayo de este mismo 2026.

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