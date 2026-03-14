Partido de la jornada; hora y liga de streaming para ver el Pumas vs Cruz Azul hoy 14 de marzo

Este sábado 14 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, se estará disputando el partido Pumas vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cual hasta el momento se encuentra siendo liderado por los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Será en la cancha del Estadio Ciudad Universitaria (CU) al sur de la Ciudad de México (CDMX), que los dirigidos por Efraín Juárez buscarán vencer a La Máquina, la cual suma un total de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota entre Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf.

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¿Por dónde ver en streaming el Pumas vs Cruz Azul por la Jornada 11 de Liga MX?

Será a través de la plataforma de Vix Premium, que se podrán ver los 90 minutos del partido Pumas vs Cruz Azul, el cual ha sido catalogado como el partido de la jornada gracias a lo que está en juego dentro de la clasificación tanto para cementeros como para los universitarios.

Vale la pena mencionar que hoy en día el precio de la plataforma de Vix es de 149 pesos al mes en el plan con pagos mensuales, o bien, de mil 399 a mil 499 en el plan anual dependiendo de las promociones y paquetes contemplados.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Jornada 11 del Clausura 2026?

Los Pumas de Efraín Juárez llegan al partido contra los líderes del campeonato sumergidos en un sube y baja de emociones para los aficionados auriazules, pues si bien vienen de ganarle 0-1 al Necaxa en Aguascalientes, suman también una derrota y un empate en sus últimos tres partidos, lo cual los mantiene en la quinta posición de la tabla general.

Por su parte, el Cruz Azul de Larcamón viene de ganar el partido de ida de los octavos de final de la también llamada Concachampions ante el Monterrey de Nicolás Sánchez, además, de que suman un total de 12 partidos seguidos sin perder.

Próximos rivales de Pumas y Cruz Azul

Vale la pena mencionar que luego del Pumas vs Cruz Azul, los universitarios deberán afrontar el Clásico Capitalino ante el América, mientras que La Máquina hará lo propio ante el Monterrey en la vuelta de los octavos de la Concachampions.

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