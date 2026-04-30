Este jueves 30 de abril en plena celebración del Día del Niño en México, se dio a conocer que Saúl ‘Canelo’ Álvarez estará regresando a los cuadriláteros para enfrentarse al franco-camerunés, Christian Mbilli en un combate que pondrá en juego el título de la división súpermedianos del CMB.

Es importante mencionar que esta pelea se logró gracias a las acciones implementadas por el jeque Turki Al-Sheikh, el cual prometió que el pugilista mexicano tendría más peleas de campeonatos en el medio oriente.

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¿Cuándo y en dónde será la pelea Canelo vs Mbilli?

De acuerdo con la información que se dio a conocer en primera instancia por el periodista Mike Coppinger, la pelea Canelo vs Mbilli se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Riyadh, Arabia Saudita.

Es importante mencionar que a pesar de la información que se ha dado a conocer, la fecha exacta del combate aún está por definirse, por lo cual se espera que en los próximos días se confirme la fecha concreta y hora del combate en el que el ‘Canelo’ Álvarez buscará regresar a lo más alto del boxeo internacional.

¿Quién es Christian Mbilli, próximo rival del Canelo?

Vale la pena mencionar que Christian Mbilli es un boxeador franco-camerunés de 31 años de edad que ha ido destacando por su potente ritmo de golpes, lo cual lo ha llevado a vencer a nombres como Lester Martínez en septiembre del pasado 2025.

El récord que puede presumir Mbilli es de 29 victorias, cero empates y una sola derrota, lo cual lo ponen como uno de los mejores de su división en pleno 2026.

Marca del ‘Canelo’ Álvarez como boxeador

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez puede presumir tener un total de 66 victorias, dos derrotas y dos empates en lo que lleva de carrera, además de que cuenta con un récord de 39 victorias por la vía del nocaut.

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