Cruz Azul retiene el liderato y se asoma el Clásico Capitalino: así marcha la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó movimientos importantes en la tabla general, donde Cruz Azul y Toluca se mantienen como los equipos más sólidos del torneo.

Con 11 fechas disputadas, La Máquina se mantiene como líder del torneo con 26 puntos, seguido muy de cerca por Toluca con 25 unidades. Chivas se coloca en el tercer puesto con 24 puntos y confirma su buen momento tras la goleada del fin de semana.

Más abajo aparecen Pachuca y Pumas, que siguen firmes en la pelea por los puestos de liguilla. En tanto, Tigres, América y Atlas se mantienen dentro de los lugares de clasificación.

Así quedó la tabla después de la fecha 11 🔥



Cruz Azul no suelta la primera posición aunque Chivas juega a media semana vs León para reponer el partido de la jornada 9, ahí Guadalajara buscará el primer lugar 🐐 pic.twitter.com/NS2HvAOcnK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 16, 2026

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Tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul | 26 puntos

Toluca | 25 puntos

Chivas | 24 puntos

Pachuca | 21 puntos

Pumas | 20 puntos

Tigres | 17 puntos

América | 17 puntos

Atlas | 17 puntos

Monterrey | 14 puntos

Tijuana | 12 puntos

Puebla | 12 puntos

San Luis | 11 puntos

Juárez | 11 puntos

Necaxa | 10 puntos

León | 10 puntos

Mazatlán | 10 puntos

Querétaro | 7 puntos

Santos | 5 puntos

Jugador reanima a una gaviota en pleno partido de futbol en Turquía

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

En el apartado individual, Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, se mantiene como líder de goleo del torneo con 10 anotaciones tras 11 jornadas.



Joao Pedro | San Luis | 10 goles

Armando Hormiga González | Chivas

| Paulinho | Toluca | 6 goles

José Paradela | Cruz Azul | 5 goles

Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles

Con el torneo entrando en su segunda mitad, la lucha por la cima de la tabla general promete mantenerse cerrada en las próximas jornadas del Clausura 2026.

Así se jugará la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son los partidos de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el partido que más promete es la nueva edición del Clásico Capitalino: Pumas vs América en Ciudad Univeristaria:

Pumas rescata empate ante Cruz Azul y desata ola de memes tras el "Clásico de la Obsesión" Entre errores defensivos y un festejo polémico, el 2-2 en el Pedregal generó una avalancha de memes sobre el regreso celeste a su antigua casa. ¡No te los pierdas! 15 marzo, 2026

Viernes 20 de marzo

Necaxa vs Tijuana Mazatlán vs Cruz Azul

Sábado 21 de marzo

Atlas vs Querétaro Pachuca vs Toluca Atlético de San Luis vs León Monterrey vs Chivas Pumas vs América

Domingo 22 de marzo

Santos vs Puebla FC Juárez vs Tigres



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