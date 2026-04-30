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Cierre de calles y avenidas del Estadio Banorte por el Clásico Capitalino América vs Pumas; alternativas para llegar

¡No te pierdas los cuartos de final de ida! Conoce cómo llegar a tiempo a la cita y vive uno de los partidos más esperados de la fiesta grande.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Este fin de semana por fin tendremos el inicio de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y la Ciudad de México (CDMX) será protagonista de una edición más del Clásico Capitalino: América vs Pumas.

El juego de ida se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en el recién renovado Estado Banorte; sin embargo, debido al evento, se realizarán cortes viales y aquí te decimos todo para que no llegues tarde a los cuartos de final de ida.

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Cierres viales alrededor del Estadio Banorte el domingo 3 de mayo

Si tienes pensado ir al estadio, entonces toma en cuenta que las siguientes vialidades y entronque estarán cerrados:

  • Calzada de Acoxpa y Las torres
  • Tlalpan y Calzada del Hueso
  • Avenida Santa Úrsula y Calle Santo Tomas
  • Avenida del Imán y Gran Sur
  • Periférico y Avenida del Imán
  • San Alejandro y Cerrada del Imán
  • Periférico y Cozcomate

Alternativas para llegar el Estadio Banorte

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los transportes públicos que puedes utilizar como alternativa ante los cierres viales.

RTP al Estadio Banorte saldrán de:

  • Auditorio
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Six Flags
  • Parque Ecológico Xochimilco
  • Parque México
  • San Jerónimo
  • CETRAM Constitución 1917

Trolebús al Azteca

  • Plaza Carso
  • Bellas Artes
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Ángel de la Independencia
  • Palacio de los Deportes

Ambas alternativas iniciarán a las 13:00 horas y concluirán hasta las 21:00 horas; el servicio tendrá un costo de 22.50 pesos.

Bahías de acceso para taxis y cruces peatonales

Si buscas llegar en transporte privado, entonces te podrán dejar en las bahías de descenso ubicadas en:

  • Viaducto Tlalpan y Acoxpa
  • Renato Leduc y Anillo Periférico
  • Avenida Acoxpa y calzada Acoxpa
  • Acoxpa y División del Norte
  • Blvd. Gran Sur y avenida del Imán

Conviene recordar que los aficionados también podrán llegar por las rutas peatonales seguras desde Santa Úrsula; Parque Cantera; avenida Estadio Azteca; Periférico y Renato Leduc; Periférico y calzada de Tlalpan; Paseo Acoxpa; así como calzada de Tlalpan.

¿A qué hora es el América vs Pumas?

El partido de ida se jugará en el Estadio Banorte el 3 de mayo a las 17:00 horas; mientras que el encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

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