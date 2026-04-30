Cierre de calles y avenidas del Estadio Banorte por el Clásico Capitalino América vs Pumas; alternativas para llegar

Este fin de semana por fin tendremos el inicio de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y la Ciudad de México (CDMX) será protagonista de una edición más del Clásico Capitalino: América vs Pumas.

El juego de ida se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en el recién renovado Estado Banorte; sin embargo, debido al evento, se realizarán cortes viales y aquí te decimos todo para que no llegues tarde a los cuartos de final de ida.

Con motivo del partido Club América Vs Pumas en el Estadio Banorte, algunas vialidades cercanas presentarán cierres el próximo domingo 3 de mayo. Planea tu ruta con anticipación.

⏱️ Sal con tiempo

🛣️ Usa rutas alternas

🚦 Sigue las indicaciones viales pic.twitter.com/UFp3124E1B — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 30, 2026

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Cierres viales alrededor del Estadio Banorte el domingo 3 de mayo

Si tienes pensado ir al estadio, entonces toma en cuenta que las siguientes vialidades y entronque estarán cerrados:

Calzada de Acoxpa y Las torres

Tlalpan y Calzada del Hueso

Avenida Santa Úrsula y Calle Santo Tomas

Avenida del Imán y Gran Sur

Periférico y Avenida del Imán

San Alejandro y Cerrada del Imán

Periférico y Cozcomate

Alternativas para llegar el Estadio Banorte

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los transportes públicos que puedes utilizar como alternativa ante los cierres viales.

RTP al Estadio Banorte saldrán de:

Auditorio

Centro Comercial Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Parque México

San Jerónimo

CETRAM Constitución 1917

Trolebús al Azteca

Plaza Carso

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Ambas alternativas iniciarán a las 13:00 horas y concluirán hasta las 21:00 horas; el servicio tendrá un costo de 22.50 pesos.

Bahías de acceso para taxis y cruces peatonales

Si buscas llegar en transporte privado, entonces te podrán dejar en las bahías de descenso ubicadas en:

Viaducto Tlalpan y Acoxpa

Renato Leduc y Anillo Periférico

Avenida Acoxpa y calzada Acoxpa

Acoxpa y División del Norte

Blvd. Gran Sur y avenida del Imán

Conviene recordar que los aficionados también podrán llegar por las rutas peatonales seguras desde Santa Úrsula; Parque Cantera; avenida Estadio Azteca; Periférico y Renato Leduc; Periférico y calzada de Tlalpan; Paseo Acoxpa; así como calzada de Tlalpan.

¿A qué hora es el América vs Pumas?

El partido de ida se jugará en el Estadio Banorte el 3 de mayo a las 17:00 horas; mientras que el encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

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