Cierre de calles y avenidas del Estadio Banorte por el Clásico Capitalino América vs Pumas; alternativas para llegar

Este fin de semana por fin tendremos el inicio de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y la Ciudad de México (CDMX) será protagonista de una edición más del Clásico Capitalino: América vs Pumas.
El juego de ida se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en el recién renovado Estado Banorte; sin embargo, debido al evento, se realizarán cortes viales y aquí te decimos todo para que no llegues tarde a los cuartos de final de ida.
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Cierres viales alrededor del Estadio Banorte el domingo 3 de mayo
Si tienes pensado ir al estadio, entonces toma en cuenta que las siguientes vialidades y entronque estarán cerrados:
- Calzada de Acoxpa y Las torres
- Tlalpan y Calzada del Hueso
- Avenida Santa Úrsula y Calle Santo Tomas
- Avenida del Imán y Gran Sur
- Periférico y Avenida del Imán
- San Alejandro y Cerrada del Imán
- Periférico y Cozcomate
Alternativas para llegar el Estadio Banorte
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los transportes públicos que puedes utilizar como alternativa ante los cierres viales.
RTP al Estadio Banorte saldrán de:
- Auditorio
- Centro Comercial Santa Fe
- Six Flags
- Parque Ecológico Xochimilco
- Parque México
- San Jerónimo
- CETRAM Constitución 1917
Trolebús al Azteca
- Plaza Carso
- Bellas Artes
- Estadio Olímpico Universitario
- Ángel de la Independencia
- Palacio de los Deportes
Ambas alternativas iniciarán a las 13:00 horas y concluirán hasta las 21:00 horas; el servicio tendrá un costo de 22.50 pesos.
Bahías de acceso para taxis y cruces peatonales
Si buscas llegar en transporte privado, entonces te podrán dejar en las bahías de descenso ubicadas en:
- Viaducto Tlalpan y Acoxpa
- Renato Leduc y Anillo Periférico
- Avenida Acoxpa y calzada Acoxpa
- Acoxpa y División del Norte
- Blvd. Gran Sur y avenida del Imán
Conviene recordar que los aficionados también podrán llegar por las rutas peatonales seguras desde Santa Úrsula; Parque Cantera; avenida Estadio Azteca; Periférico y Renato Leduc; Periférico y calzada de Tlalpan; Paseo Acoxpa; así como calzada de Tlalpan.
¿A qué hora es el América vs Pumas?
El partido de ida se jugará en el Estadio Banorte el 3 de mayo a las 17:00 horas; mientras que el encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario.
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