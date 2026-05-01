La polémica por los señalamientos de Estados Unidos (EUA) en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siguen dejando mucho de qué hablar en la política mexicana, pues ahora senadores de Morena exigieron la renuncia del político para que pueda ser investigado formalmente.

Fue la senadora morenista, Guadalupe Chaviral, solicitó de “manera firma y formal” que Rocha Moya presente su renuncia para que las investigaciones correspondientes puedan avanzar y que las “instituciones actúen de con plena independencia”.

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¿Qué dijo Guadalupe Chaviral sobre Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con lo mencionado por Guadalupe Chaviral, los poderes públicos de Sinaloa también tienen la obligación de actuar con responsabilidad constitucional, esto para evitar cualquier vacío de autoridad.

El Grupo Parlamentario de Morena, a través del comunicado en cuestión, destacó que es una exigencia mínima de responsabilidad republicana “frente a imputaciones que comprometen la legitimidad, estabilidad y autoridad”.

“Señalamientos de EUA no deben ser ignorados”, señala Chaviral

Más allá de solicitar la renuncia de Rubén Rocha Moya, Chaviral destacó que los señalamientos y acusaciones del gobierno de los Estados Unidos no pueden ser ignorados ni tratados como un asunto menor, esto a pesar de los comentarios de la bancada de Morena en donde exigen “pruebas contundentes” para iniciar con las investigaciones.

“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes”, señaló la senadora morenista.

¿De qué se le acusa al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya?

Vale la pena mencionar que las autoridades de los Estados Unidos revelaron que Rubén Rocha Moya tiene vínculos con el crimen organizado, por lo cual se le acusó de narcotráfico y posesión ilegal de armas.

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