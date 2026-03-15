Pumas rescata empate ante Cruz Azul y desata ola de memes tras el “Clásico de la Obsesión”

El empate 2-2 entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario no solo dejó emociones en la cancha, también desató una avalancha de memes en redes sociales del que ya es llamado "El Clásico de la Obsesión".

El partido tenía ingredientes especiales: el regreso de La Máquina al estadio que fue su casa temporal el año pasado y el intento de “revancha” tras la decisión universitaria de ya no compartir el inmueble.

Los que vimos el Pumas vs Cruz Azul



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Aunque los cementeros parecían encaminados a una victoria clara tras ir ganando 2-0, el cierre del encuentro cambió el guion y provocó que internet reaccionara con humor a lo ocurrido.

"El Clásico de la Obsesión" se vuelve tendencia en redes

Los aficionados no tardaron en convertir el partido en tendencia. Durante el primer tiempo, los memes celebraban el dominio de Cruz Azul y recordaban la polémica salida del club del estadio universitario.

Los weyes que no le iban a Toluca, Atlas, pumas y Cruz azul viendo la hermosa jornada que nos regalaron: pic.twitter.com/7lDwUzJjQd — Chihuahua Rojo Bicampeón (@chihuahua_rojo) March 15, 2026

Pumas vs Cruz Azul highlights

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El marcador se abrió al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez remató de cabeza en un tiro de esquina y superó al portero costarricense Keylor Navas. Poco antes del descanso, Carlos Rodríguez aprovechó un error defensivo para marcar el 2-0 y festejó mostrando el escudo de La Máquina frente a la tribuna.

Ese momento también alimentó las redes sociales: varios memes se burlaban del festejo frente a la porra universitaria y comparaban el gesto con una “visita incómoda” al antiguo hogar; sin embargo, el segundo tiempo cambió el tono de las publicaciones. Conforme Pumas recortó distancia, los memes comenzaron a apuntar a la posibilidad de una remontada.

Que hace el Kun Aguero en C.U, viendo el Pumas vs Cruz Azul? JAJAJAJAJA



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Ya falta poco para el clásico de la obsesión



Pumas vs lo que venga pic.twitter.com/HGMjQmbQmr — Noubari (@Noubariii) March 15, 2026

De la ventaja celeste al empate universitario

Pumas reaccionó tras el descanso y aprovechó errores del rival. Juninho marcó desde el punto penal al minuto 61 para acercar a los universitarios. Más tarde, un autogol del colombiano Willer Ditta al 76 empató el encuentro y provocó otra ola de memes, ahora enfocada en la inesperada reacción felina.

La expulsión de Nathan Silva también se volvió material para el humor en redes, con usuarios señalando la intensidad del partido y la tensión entre ambos equipos.

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El empate final dejó sensaciones encontradas. Para Cruz Azul significó dejar escapar una ventaja importante, mientras que Pumas celebró el rescate del punto en casa.

En la tabla, los cementeros se mantuvieron como líderes con 26 unidades, mientras que los universitarios se colocaron en el quinto lugar con 20 puntos.

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