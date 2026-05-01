La tarde de este viernes 1 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de pesaje de las peleas David Benavidez vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, así como la de Jaime Munguía vs José Armando ‘Toro’ Reséndiz, las cuales están pactadas para ser el evento estelar de Box Azteca este mismo fin de semana.

Jaime Munguía se medirá ante el ‘Toro’ Reséndiz en búsqueda de mantenerse vigente en el boxeo de élite, esto cuando intente conseguir el bicampeonato mundial de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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¿Dónde ver la ceremonia de pesaje de Jaime Munguía y David Benavidez?

La ceremonia de pesaje de las peleas Jaime Munguía vs José Armando ‘Toro’ Reséndiz y David Benavidez vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez se llevará a cabo este viernes 1 de mayo, esto desde Las Vegas en los Estados Unidos.

Será a partir de las 13:30 horas que dará inicio la transmisión especial de las peleas que se llevarán a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Toda la ceremonia se podrá ver completamente en vivo y en directo a través del siguiente enlace de streaming de Azteca Deportes.

¿Cuándo y a qué hora son las peleas de Munguía y Benavidez?

El evento de Box Azteca en donde saltarán al cuadrilátero David Benavidez y Jaime Munguía, se llevará a cabo este próximo sábado 2 de mayo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

La transmisión se podrá ver completamente gratis y en directo a través de la señal de Azteca 7, esto con las mejores voces de la narración de box en todo el país.

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