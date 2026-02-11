América, Chivas y Cruz Azul aún pueden fichar bajo estas condiciones de la Liga MX

La Liga MX oficialmente cerró la ventana de transferencias ordinaria del torneo Clausura 2026, sin embargo por motivos de reglamentos internos de nuestro futbol, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y el resto de los clubes podrán realizar incorporaciones de futbolistas bajo ciertas condiciones hasta el próximo viernes 6 de marzo.

Y es que de acuerdo con los reglamentos de nuestro balompié, aquellos futbolistas que se encuentren como agentes libres, podrán ser registrados por los equipos de la Liga MX siempre y cuando cumplan con límite de extranjeros permitidos y demás.

Condiciones para que los clubes de la Liga MX puedan fichar hasta marzo de 2026

Todos los equipos del futbol profesional de nuestro país podrán registrar hasta dos jugadores más con fecha límite el viernes 6 de marzo de este 2026, esto siempre y cuando sean agentes libres.

Por otro lado, se especificó que cualquier futbolista con contrato activo con otro club, debe rescindir el acuerdo con su equipo actual para poder ser registrado después del periodo ordinario de fichajes , esto siempre y cuando hayan sido dados de baja antes del 9 de febrero.

Equipos que aún podrían reforzarse en Liga MX

Con lo antes mencionado, equipos como América, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Rayados pueden hacer incorporaciones tomando en cuenta las bajas y altas que tuvieron a lo largo del mercado de fichajes invernal.

Las posiciones que podrían necesitar estos equipos son:

Cruz Azul: Defensa central y carrilero

América: Delantero y defensa central

Pumas: Defensa central y mediocampista

Jugadores que están como agente libre este 2026

Algunos de los jugadores que se encuentran como agentes libres y que podrían llegar a la Liga MX son:

Raheem Sterling

Jonathan Rodríguez

‘Chofis’ López

Léo Bonatini

