Nadie los quita y Chivas es líder absoluto; así se movió la tabla de la Liga MX tras el cierre de la jornada 5

La jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo un cierre poco habitual, por el Super Bowl, la fecha se concentró y terminó desde el sábado, algo que rara vez ocurre en el futbol mexicano.

El evento de la NFL ya quedó atrás, pero en México la actividad continúa y el torneo local empieza a marcar tendencias claras rumbo a la parte alta de la tabla.

Con nueve partidos disputados, una lluvia de goles y varios resultados que movieron posiciones, el campeonato ya tiene a un solo líder y a varios equipos que comienzan a perfilarse como contendientes.

Tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5

Tras concluir la fecha, Chivas se mantiene como el único líder del torneo, con paso perfecto. El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo ha ganado todos sus partidos, sino que ha mostrado solidez defensiva y contundencia ofensiva, elementos que lo colocan como el rival a vencer.

Por detrás, Tigres y Cruz Azul se mantienen al acecho, mientras que la pelea por los puestos de Liguilla comienza a cerrarse desde la cuarta hasta la décima posición.

Así marcha la tabla general del Clausura 2026:



Chivas Tigres Cruz Azul Atlas Pumas Toluca Pachuca América Monterrey Tijuana Necaxa Querétaro Puebla San Luis Juárez León Santos Mazatlán

El hat-trick de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La quinta fecha dejó emociones prácticamente en todos los encuentros. De los nueve partidos disputados, únicamente uno terminó sin goles, lo que confirma una jornada intensa y ofensiva, con 25 anotaciones en total.

Entre los marcadores más llamativos estuvo la goleada de Tigres sobre Santos y el triunfo ajustado de América ante Monterrey, duelo que acaparó reflectores por tratarse de dos planteles candidatos al título.

Resultados completos de la Jornada 5:



Tigres 5-1 Santos

Necaxa 4-1 San Luis

Tijuana 0-0 Puebla

Mazatlán 1-2 Chivas

Querétaro 2-0 León

Toluca 1-1 Cruz Azul

Atlas 2-2 Pumas

Pachuca 2-0 Juárez

América 1-0 Monterrey

Los llamados viernes botaneros volvieron a responder con goles, mientras que el empate entre Atlas y Pumas , así como la igualdad entre Toluca y Cruz Azul mantuvieron el suspenso en la zona media de la clasificación.

La jornada 6 se perfila como clave para confirmar si Chivas puede sostener el liderato o si alguno de sus perseguidores logra recortar distancia en un torneo que empieza a tomar forma.

