A menos de un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional emitió un comunicado para expresar su preocupación por la piratería que se ha detectado dentro de nuestro país.

Por medio de un documento compartido vía redes sociales y plataforma oficiales, la FIFA denunció la piratería en artículos con logos del organismo, así como en las transmisiones de los partidos que han comenzado a ser anunciadas por plataformas de streaming que no cuentan con los permisos y licencias correspondientes.

“Hemos tenido conocimiento de un marcado problema de piratería detectado en nuestro país que incide sobre distintas vertientes comerciales relacionadas con el Mundial 2026”, se lee en el comunicado de la FIFA.

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¿Qué dijo la FIFA sobre la piratería en México previo al Mundial 2026?

En primera instancia la FIFA alzó la voz por los artículos piratas que se han comenzado a comercializar en nuestro país sin autorización, señalando que representa un fuerte golpe para proveedores a nivel internacional.

Por otro lado, señalaron que se han detectado hasta más de cinco plataformas de streaming que ofrecen paquetes con las transmisiones de los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, las cuales señalan, operan de manera ilegal debido a que no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con el torneo.

Dentro del comunicado firmado por Félix Aguirre Gil, Host City Manager del torneo en la CDMX, señaló que se han dado casos de fraudes en relación a las ofertas que se dan sobre los partidos de la Copa del Mundo en plataformas apócrifas.

FIFA denuncia plataformas de streaming sin derechos de transmisión en México

Es importante destacar que en el comunicado de la misma FIFA, se apuntó directamente contra cinco plataformas de streaming que han ofrecido los paquetes del mundial sin contar con los derechos de transmisión, lo cual podría representar importantes afectaciones para el organismo.

La FIFA hizo un llamado para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tome cartas en el asunto, esto a través de campañas informativas para alertar a los consumidores en México, sobre los riesgos de estas prácticas.

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