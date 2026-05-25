Vienen Uruguay y Colombia: ¡Los siete campamentos la Copa Mundial de la FIFA 2026™!

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, México será sede de siete campamentos durante el certamen que se llevará a cabo a partir del próximo mes de junio en nuestro país, Canadá y Estados Unidos.

A través de un comunicado, se informó que además de las tres ciudades sede (CDMX, Monterrey y Guadalajara), las designaciones de FIFA incluyeron también a las ciudades de Cancún, Pachuca y Tijuana para albergar concentraciones de equipos internacionales.

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¿Cuáles serán las selecciones que establecerán sus campamentos en México?

De acuerdo con la FMF, estas son las selecciones que se establecerán en ciudades mexicanas durante la próxima Copa del Mundo:

México : se establecerá en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la CDMX .

: se establecerá en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la . Sudáfrica : Universidad del Futbol en Pachuca , Hidalgo.

: Universidad del Futbol en , Hidalgo. Uruguay : Mayakoba Training Centre en Cancún , Quintana Roo.

: Mayakoba Training Centre en , Quintana Roo. Irán : Centro Xoloitzcuintle en Tijuana , Baja California.

: Centro Xoloitzcuintle en , Baja California. Túnez : Rayados Training Centre en Monterrey , Nuevo León.

: Rayados Training Centre en , Nuevo León. Colombia : Academia Atlas FC en Guadalajara , Jalisco.

: Academia Atlas FC en , Jalisco. Corea del Sur: Chivas Verde Valle en Guadalajara, Jalisco.

Ante la elección de seis centros de entrenamiento del futbol mexicano, con excepción de Cancún, la FMF resaltó que estas elecciones son “reflejo de la buena infraestructura” con la que cuenta nuestro balompié.

¿Qué pasó con Irán y Estados Unidos?

Desde hace unas semanas, había incertidumbre sobre qué pasaría con la selección de Irán, debido al conflicto entre este país con uno de los anfitriones, Estados Unidos.

Originalmente, el equipo persa tenía previsto quedarse en suelo estadounidense, pues sostendrá encuentros de fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero ante la situación actual en Medio Oriente, Irán informó que había obtenido permiso de la FIFA para trasladar su sede de Tucson, Arizona, a Tijuana, ciudad fronteriza de México.

La Federación Iraní de Futbol destacó que de esta forma, se resolverían problemas de visado, ya que el equipo entrará a Estados Unidos por México, lo que incluso abre la posibilidad de utilizar vuelos hacia México y de regreso a través de la aerolínea Iran Air.

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