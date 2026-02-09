inklusion.png Sitio accesible
Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; así quedan los partidos de la jornada 6 que incluyen Clásico Nacional

¡Toma nota! El duelo de titanes en el Estadio Cuauhtémoc se mueve; revisa cuándo y a qué hora sintonizar este y todos los partidos del fin de semana.

Liga MX
El esperado choque entre Cruz Azul y Tigres en Puebla tiene nueva hora oficial|Liga MX | X
Notas,
Deportes

Escrito por:  Redacción adn Noticias

La Liga MX anunció un cambio de horario para uno de los partidos más atractivos de la jornada 6 del Clausura 2026: el duelo entre Cruz Azul y Tigres, que ahora se disputará el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Este ajuste se suma a un fin de semana cargado de actividad en el futbol mexicano, con encuentros clave para la tabla general y varios choques que prometen alta audiencia como el Clásico Nacional, especialmente en el marco del fin de semana del Día del Amor y la Amistad.

Cambio de horario Cruz Azul vs Tigres: lo que debes saber

La modificación confirmada por la liga impacta directamente en la agenda dominical, ya que se trata de dos equipos protagonistas del torneo:

El partido Cruz Azul vs Tigres se jugará el domingo 15 de febrero en nuevo horario oficial: 16:30 hora. El cambio busca mejorar la logística y la transmisión del encuentro.

Este choque genera expectativa por el momento que viven ambos clubes y por el historial reciente de partidos intensos entre capitalinos y felinos.

El hat-trick de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026: horarios y sedes

La actividad inicia desde el viernes y se extiende hasta el domingo, con encuentros repartidos en distintos puntos del país.

  • Viernes 13 de febrero
    • Puebla vs Pumas: 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla
    • Toluca vs Tijuana: 21:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, Toluca
  • Sábado 14 de febrero
    • Atlético San Luis vs Querétaro: 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí
    • Pachuca vs Atlas: 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, Pachuca
    • Juárez vs Necaxa: 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez
    • Monterrey vs León: 19:00 horas en el Estadio BBVA, Guadalupe
    • Chivas vs América: 21:07 horas en el Estadio Akron, Guadalajara
  • Domingo 15 de febrero
    • Santos vs Mazatlán: 17:00 horas en el Estadio Corona, Torreón

Jornada clave rumbo a la parte alta de la tabla

Con varios equipos peleando por consolidarse en los primeros lugares, la jornada 6 del Clausura 2026 se perfila como determinante.

El cambio de horario del Cruz Azul vs Tigres añade un ingrediente extra a un domingo que puede mover la tabla general y marcar tendencias de cara a la segunda mitad del torneo.

