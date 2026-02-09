Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; así quedan los partidos de la jornada 6 que incluyen Clásico Nacional

La Liga MX anunció un cambio de horario para uno de los partidos más atractivos de la jornada 6 del Clausura 2026: el duelo entre Cruz Azul y Tigres, que ahora se disputará el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Este ajuste se suma a un fin de semana cargado de actividad en el futbol mexicano, con encuentros clave para la tabla general y varios choques que prometen alta audiencia como el Clásico Nacional, especialmente en el marco del fin de semana del Día del Amor y la Amistad.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial.



El encuentro de la Jornada 6 se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cambio de horario Cruz Azul vs Tigres: lo que debes saber

La modificación confirmada por la liga impacta directamente en la agenda dominical, ya que se trata de dos equipos protagonistas del torneo:

El partido Cruz Azul vs Tigres se jugará el domingo 15 de febrero en nuevo horario oficial: 16:30 hora. El cambio busca mejorar la logística y la transmisión del encuentro.

Este choque genera expectativa por el momento que viven ambos clubes y por el historial reciente de partidos intensos entre capitalinos y felinos.

El hat-trick de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026: horarios y sedes

La actividad inicia desde el viernes y se extiende hasta el domingo, con encuentros repartidos en distintos puntos del país.



Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas : 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla Toluca vs Tijuana : 21:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, Toluca

Sábado 14 de febrero

Atlético San Luis vs Querétaro : 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí Pachuca vs Atlas : 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, Pachuca Juárez vs Necaxa : 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez Monterrey vs León : 19:00 horas en el Estadio BBVA, Guadalupe Chivas vs América : 21:07 horas en el Estadio Akron, Guadalajara

Domingo 15 de febrero

Santos vs Mazatlán : 17:00 horas en el Estadio Corona, Torreón



Nadie los quita y Chivas es líder absoluto; así se movió la tabla de la Liga MX tras el cierre de la jornada 5 ¡Paso perfecto para los de Milito! Tras vencer a Mazatlán, el Rebaño domina la tabla de la Liga MX; mira quiénes subieron y quiénes se hunden en el torneo. 09 febrero, 2026

Jornada clave rumbo a la parte alta de la tabla

Con varios equipos peleando por consolidarse en los primeros lugares, la jornada 6 del Clausura 2026 se perfila como determinante.

El cambio de horario del Cruz Azul vs Tigres añade un ingrediente extra a un domingo que puede mover la tabla general y marcar tendencias de cara a la segunda mitad del torneo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.