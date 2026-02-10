Cierre de mercado de fichajes, estas son todas las contrataciones de la Liga MX para el Clausura 2026

Oficialmente el pasado lunes 9 de febrero terminó el mercado de fichajes de la Liga MX , por lo cual los 18 clubes que estarán disputando el Clausura 2026 cerraron sus plantillas con las incorporaciones y las bajas anunciadas hasta la fecha antes mencionada, esto con sorpresas en plantillas como las de Monterrey, Chivas, Cruz Azul y América.

Algunos de los equipos que más se reforzaron para este Clausura 2026 de la Liga MX fueron los panzas verdes de León, los cuales adquirieron a más de 5 nuevos futbolistas, así como Chivas, Necaxa y Pumas.

Fichajes de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas para el Clausura 2026 de la Liga MX

Iniciando con los llamados grandes de la Liga MX , los fichajes destacaron por incorporaciones desde el extranjero, así como por adquisiciones de otros equipos del futbol mexicano.

Los fichajes son los siguientes:

América: Raphael Veiga, Lima, Rodrigo Dourado, Fernando Tapia, Aarón Mejía,

Chivas: Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Jonathan Pérez

Cruz Azul: Agustín Palavecino, Cristian Eberé y Nicolás Ibáñez

Pumas: Uriel Antuna, Robert Morales, César Garza, Tony Leone

¿Cómo se reforzaron el resto de los equipos para el Clausura 2026?

En cuanto al resto de los equipos de la Liga MX , los refuerzos quedaron cerrados de la siguiente manera:

Atlas : Rodrigo Schlegel, Diego González, Manuel Capasso, Abraham Bass, Agustín Rodríguez, Jordy Caicedo

: Rodrigo Schlegel, Diego González, Manuel Capasso, Abraham Bass, Agustín Rodríguez, Jordy Caicedo Atlético San Luis : Jesús Medina, Benjamín Galindo, Leonardo Flores, Roberto Meraz, Anderson Duarte, Lucas Esteves

: Jesús Medina, Benjamín Galindo, Leonardo Flores, Roberto Meraz, Anderson Duarte, Lucas Esteves Bravos de Juárez : Monchu, Diego Ochoa, Agustín Urzi, Luca Martínez Dupuy, Arturo Ortíz, Bryan Romero, Javier Aquino, Ettson Ayón.

: Monchu, Diego Ochoa, Agustín Urzi, Luca Martínez Dupuy, Arturo Ortíz, Bryan Romero, Javier Aquino, Ettson Ayón. Club León: Díber Cambindo, Jordan García, Nicolás Vallejo, Sebastián Vegas, Juan Domínguez, Bryan Colula, Abraham Villegas, Omar Fernández, Gonzálo Nápoli, José Rodríguez

Díber Cambindo, Jordan García, Nicolás Vallejo, Sebastián Vegas, Juan Domínguez, Bryan Colula, Abraham Villegas, Omar Fernández, Gonzálo Nápoli, José Rodríguez Mazatlán : Sebastián Santos, Josué Ovalle, Brian Rubio

: Sebastián Santos, Josué Ovalle, Brian Rubio Monterrey : Uros Djurdjevic, Alonso Aceves, Luca Orellano, Sebastián Rodríguez, Sebastián Vegas

: Uros Djurdjevic, Alonso Aceves, Luca Orellano, Sebastián Rodríguez, Sebastián Vegas Necaxa : Jordan Carranza, Agustín Almendra, Javier Ruíz, Kevin Gutiérrez, Danny Leyva, Facundo Batista, Lorenzo Faravelli, Francisco Méndez, Alán Montes

: Jordan Carranza, Agustín Almendra, Javier Ruíz, Kevin Gutiérrez, Danny Leyva, Facundo Batista, Lorenzo Faravelli, Francisco Méndez, Alán Montes Pachuca : Christian Rivera, René López, Fernando Ovelar, Salomón Rondón, Sergio Hernández

: Christian Rivera, René López, Fernando Ovelar, Salomón Rondón, Sergio Hernández Puebla : Juan Pablo Vargas, Daniel Gutiérrez, Eduardo Mustre, Alonso Ramíerez, Kevin Velasco, Ignacio Puch

: Juan Pablo Vargas, Daniel Gutiérrez, Eduardo Mustre, Alonso Ramíerez, Kevin Velasco, Ignacio Puch Querétaro : Jean Unjanque, Lucas Abascia, Bayron Duarte, Álex Alcalá, Érik Dueñas, Bernardo Parra, Eduardo Pérez, Martín Río, Jesús Arellano, Waldo Madrid

: Jean Unjanque, Lucas Abascia, Bayron Duarte, Álex Alcalá, Érik Dueñas, Bernardo Parra, Eduardo Pérez, Martín Río, Jesús Arellano, Waldo Madrid Santos : Lucas Di Yoro, Efraín Orona, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude, Kevin Picón, Santiago Muñóz

: Lucas Di Yoro, Efraín Orona, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude, Kevin Picón, Santiago Muñóz Tigres : César Araújo, Rodrigo Aguirre, Francisco Reyes

: César Araújo, Rodrigo Aguirre, Francisco Reyes Xolos : Diego Abreu, Josef Martínez, Diogo Bagüi, Ignacion Rivero, Óscar Manzanárez, Ángel Zapata, Jackson Porozo

: Diego Abreu, Josef Martínez, Diogo Bagüi, Ignacion Rivero, Óscar Manzanárez, Ángel Zapata, Jackson Porozo Toluca: Pável Pérez, Sebastián Córdova, David Shrem, Franco Rossi, Anderson Duarte, Frankie Amaya

¿Cuándo inicia el mercado de fichajes de verano 2026?

Vale la pena mencionar que con el cierre de fichajes en la Liga MX, será hasta el próximo verano que se abra el mercado de transferencias en nuestro país, esto en el marco de la disputa del Mundial 2026.

