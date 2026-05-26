Pumas perdió la tan ansiada octava tras caer 1-2 ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, las dudas sobre el futuro de Efraín Juárez, técnico de los universitarios, comenzaron a salir a flote.

Que si se iba a Europa, que si otro equipo de la Liga MX lo pretende o si en Estados Unidos estaría su siente parada, pero todo fue aclarado por David Baldwin, representante del canterano, quien publicó un mensaje en redes donde dejó en claro que Juárez seguirá en el Club Universidad.

Just to be clear Efrain Juraez is not leaving the Pumas. we have a contract and will honour that contract unless told otherwise. We have had an amazing season and Efrain has done an amazing job with the Pumas. — David Baldwin (@The_Baldwinners) May 26, 2026

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Efraín Juárez se queda en Pumas

Como se mencionó, por medio de redes sociales, Baldwin aseguró que el técnico mexicano seguirá en Pumas, debido a que tiene contrato y cumplirán con éste.

Además, recordó que se logró una temporada “increíble” en el equipo (donde fueron primero de la general y rompieron un récord de puntos en torneos cortos) y destacó el trabajo de Efraín al frente del conjunto.

“Solo para aclarar: Efraín Juárez no se va de Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con Pumas”, redactó la noche del lunes 25 de mayo.

Paralelamente, Juárez compartió en su cuenta de Instagram una foto con su representante y Luis Pérez, exfutbolista de Rayados y actual auxiliar técnico de los universitarios.

¿Pumas renovará a Efraín Juárez?

Extraoficialmente se menciona que el Club Universidad ya presentó una oferta de renovación a Juárez, esto tras perder la final del futbol mexicano.

Esta propuesta sería por tres años más al frente del equipo; sin embargo, la respuesta estaría en manos del mexicano, quien en conferencias de prensa (incluso durante la final) expresó su deseo de continuar y ser el “Ferguson de Pumas”.

Números de Efraín Juárez con Pumas

Efraín llegó con los universitarios en marzo de 2025, desde entonces ha dirigido en algunos partidos del Clausura 2025, todo el Apertura 2025 y el actual torneo.

Registra 46 partidos en la Liga MX donde tiene un subcampeonato, 19 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Además, a nivel internacional dirigió la Leagues Cup 2025 donde jugó tres partidos: una victoria, un empate (con punto extra) y una derrota. Finalmente, también tiene paso por la Concacaf Champions Cup, en dos ediciones, en donde no ha podido pasar de cuartos de final.

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