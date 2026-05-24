Si estás pensando en acudir al Estadio Olímpico Universitario para ver el Pumas vs Cruz Azul por la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX esta información te puede interesar, pues la directiva del conjunto felino anunció una serie de restricciones para los aficionados de La Máquina que acudirán al ver el compromiso.

A través de las diferentes plataformas oficiales de los Pumas, se anunció que la afición de Cruz Azul no podrá organizar grupos de animación para su equipo, alegando que esto, corresponde a motivos de seguridad para todos los asistentes al recinto.

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Restricciones para aficionados en la final Pumas vs Cruz Azul

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por los Pumas de la UNAM, el acceso al estadio de grupos de animación del Cruz Azul será completamente negado, por lo cual el conjunto cementero no contará con presencia de cánticos en la grada.

Por otro lado, se dejó en claro que se estará monitoreando en tiempo real el estadio para evitar la formación de grupos de animación de La Máquina dentro del estadio, señalando que todas aquellas personas que participen en la práctica serán retirados del estadio.

“Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado al estadio”, se lee en el comunicado de los Pumas.

⚠️ AVISO IMPORTANTE: PROTOCOLO DE SEGURIDAD ⚠️



De cara a la Gran Final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y en estricto apego a los reglamentos de la @LigaBBVAMX, les recordamos las siguientes disposiciones de seguridad:



🚫 Acceso restringido: El ingreso de… pic.twitter.com/7LxM1W16XV — PUMAS (@PumasMX) May 24, 2026

¿Qué no está permitido ingresar al estadio para la final Pumas vs Cruz Azul?

Más allá de lo antes mencionado, es importante recordar que las autoridades del recinto negarán el acceso a los siguientes artículos:

Cinturones y bufandas

Objetos de vidrio, aluminio y plástico ajenos al estadio

Cosméticos

Encendedores

Latas de aerosol (desodorantes, repelentes y demás)

Cigarros

Mantas y letreros

Alimentos

Carriolas y sombrillas

Binoculares

Papel en rollo

Armas de fuego y blancas

¿A qué hora inicia la final Pumas vs Cruz Azul por la Liga MX?

Vale la pena recordar que la final Pumas vs Cruz Azul dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de las plataformas de Azteca 7.

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