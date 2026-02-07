Árbitros de la Liga MX llevarán cámaras corporales y así funcionará 

La Liga MX vuelve a dar un paso al frente en la incorporación de nuevas tecnologías. En esta ocasión, comenzarán a probar las cámaras arbitrales durante los partidos. Una innovación que vimos por primera vez en el Mundial de Clubes del 2025 y que podría quedarse de forma indefinida.

Ahora los árbitros de la Liga MX llevarán una cámara durante todo el partido, la cual nos permitirá ver el juego como ellos lo hacen, ofreciendo tomas que se podrán ver en la transmisión en vivo de los partidos y, si funciona igual que en el Mundial de Clubes, podrían hacerse muy virales dependiendo de la jugada.

Liga MX anuncia incorporación de cámara arbitral

El sábado 7 de febrero, la Liga MX informó a través de sus redes sociales que la Cámara Arbitral se incorporará en la jornada 5 del torneo Clausura 2026, en el partido de América vs Monterrey.

En total, esa cámara se probará en un mínimo de 40 partidos de la Liga MX a lo largo del 2026, lo que permitirá tener una base importante que permitirá analizar si se queda de manera indefinida o acaba por ser un experimento fallido.

El objetivo y funcionamiento de la cámara arbitral

La FIFA fue la encargada de potenciar la iniciativa en el 2025, asegurando que había muchos puntos favorables en la cámara arbitral, entre los que destacan:



Impulsar buena conducta a los jugadores durante los partidos

Mejorar la experiencia de los fans (brindará un nuevo ángulo televisivo)

Reducir las polémicas arbitrales

Los silbantes llevarán las cámaras en su comunicador o en el pecho, según sea el caso. Esto permitirá que las imágenes que ellos registren se puedan ver en las transmisiones de los partidos en vivo y que los aficionados puedan ver una toma como si estuvieran dentro de la cancha.

