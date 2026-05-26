Luego de varios días desaparecido, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para su comparecencia como parte de la investigación abierta en México tras las acusaciones de Estados Unidos por supuestos vínculos con “Los Chapitos”.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

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El primero en acudir a las oficinas de la FGR en Sinaloa fue Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal con licencia. Dijo a la prensa que iba a calidad de testigo y que confiaba en las instituciones.

Otro de los acusados que rindió declaración fue el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien de acuerdo con reportes, salió de las instalaciones alrededor de las 10:00 horas a bordo de una camioneta.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, también se presentó en las instalaciones.

Previo a ingresar, el exmando atendió brevemente a medios de comunicación, donde aseguró que acudía en atención al llamado de la autoridad y con disposición de colaborar en lo que sea necesario dentro del proceso de investigación.

Los cuatro, junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez, fueron citados por el organismo autónomo de investigación el sábado 22 de mayo para que rindieran su declaración en el caso.

¿Qué funcionarios mexicanos están señalados por EUA de narcotráfico?

La citación se enmarca en las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril de 2026. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa (específicamente “Los Chapitos”), incluyendo cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Además de Rocha Moya en la acusación se señala a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”,Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”,

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