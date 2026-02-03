América ficha a uno de los mejores jugadores de Brasil; conoce a Raphael Veiga

Los brasileños en Coapa no son muy comunes, pero el caso de Raphael Veiga podría ser un precedente importante. Es un futbolista que juega como mediocampista ofensivo y que fue un pedido del técnico André Jardine , por lo que hay expectativas muy altas en su llegada al futbol mexicano.

Veiga puede ser el '10' que le hacía falta al América. Un jugador diferente, similar a lo que fue Diego Valdés en su momento con las 'Águilas', pero con un toque de magia brasileña. Aunque claro, la tarea no será sencilla para el futbolista, ya que será la primera vez que juegue fuera de su natal Brasil.

América anuncia el fichaje de Raphael Veiga

Veiga es el 'refuerzo bomba' del América para el Clausura 2026. A sus 30 años, Veiga se va del Palmeiras para jugar en la Liga MX, en una operación que sería a préstamo por un año con opción a compra, según medios especializados.

En el último año, Veiga perdió la titularidad con el Palmeiras, pero antes fue un referente en el once inicial del equipo brasileño y consiguió todo tipo de títulos con ellos. La posición en la que se siente más cómodo es jugando detrás del delantero y ha destacado por su habilidad para anotar y asistir.

¿Quién es Raphael Veiga?

Nació en Sao Paulo el 19 de junio de 1995. Llega al América con 30 años y, aunque su posición favorita es como mediocampista ofensivo, también se ha desempeñado como interior y mediocentro nominal. Mide 1.76 m y es zurdo. En su momento, Veiga llegó a ser llamado con la selección brasileña, pero nunca logró regularidad.

El palmarés de Veiga es una de las cosas más destacadas del futbolista:



2 Copas Libertadores

4 Campeonatos Paulitas

1 Copa de Brasil

2 Seria A de Brasil

1 Supercopa de Brasil

1 Recopa Sudamerica

1 Copa Sudamericana

Con el Palmeiras jugó un total de 378 partidos, en donde anotó 108 goles y repartió 54 asistencias. Otros clubes en los que ha militado son el Coritiba y el Athletico Paranaense.

