To strike out; la regla no escrita que dejó fuera a Fernando Valenzuela del Salón de la Fama

Por tercera ocasión, Fernando Valenzuela —uno de los nombres más grandes en la historia del beisbol latino— quedó excluido del Salón de la Fama de Cooperstown.

La reciente votación del Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo no favoreció al Toro, quien no alcanzó ni siquiera el 5% de apoyo necesario para mantenerse con aspiraciones inmediatas.

La decisión sorprendió a parte de la afición, especialmente tras el legado cultural y deportivo que construyó desde los años 80, cuando desató la histórica Fernandomanía con los Dodgers de Los Ángeles ; sin embargo, las reglas, los criterios informales y la competencia del proceso siguen siendo un obstáculo.

Jeff Kent, el único elegido; Valenzuela queda rezagado

De acuerdo con el Salón de la Fama, el único pelotero seleccionado en esta ronda fue Jeff Kent , quien obtuvo 14 de 16 votos posibles (87.5%). Otros nombres relevantes como Carlos Delgado, Don Mattingly y Dale Murphy tampoco lograron el 75% requerido.

Delgado quedó cerca con nueve votos (56.3%), mientras Mattingly y Murphy sumaron seis cada uno. En contraste, Valenzuela, junto con Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, no alcanzó siquiera el umbral mínimo del 5 por ciento.

¿Qué le impide entrar al Salón de la Fama?

Aunque los criterios oficiales no mencionan una cifra de victorias obligatoria, existe una regla no escrita dentro del beisbol que suele favorecer a los pitchers con 200 triunfos o más para entrar a Cooperstown. Valenzuela terminó su carrera con 173, una cifra respetable, pero insuficiente según esa tradición.

Además, el comité votante —integrado por leyendas como Juan Marichal, Tony Pérez, Ozzie Smith, Robin Yount y Alan Trammell, así como ejecutivos de MLB y periodistas especializados— evalúa elementos estadísticos y consistencia a largo plazo, factores que históricamente han limitado al mexicano, según expertos.

Valenzuela tiene una última oportunidad en 2031

Las normas vigentes dictan que Valenzuela tendrá una última oportunidad en diciembre de 2031. Si en esa revisión tampoco supera los cinco votos, quedará fuera de manera definitiva. Antes de esta etapa, ya había fracasado en 2003 y 2004 en la boleta de la BBWAA.

'El Toro' es una leyenda más allá de Cooperstown

La discusión sobre su elegibilidad se reavivó tras su fallecimiento, ocurrido a los 63 años por complicaciones hepáticas que derivaron en un colapso multiorgánico.

Su partida cerró una era para el deporte mexicano, pero no apagó el impacto cultural del Toro, cuya influencia trasciende estadísticas y votaciones.

