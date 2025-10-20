Se define la Serie Mundial 2025: LA Dodgers vs Toronto Blue Jays, fecha de partidos y horarios 

Las series de campeonato de liga han llegado a su fin y ya conocemos a los dos equipos que se medirán en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) este 2025: LA Dodgers vs Toronto Blue Jays.

LA Dodgers viene de ganar la serie 4-0 a Milwaukee Brewes, con un dominio absoluto en donde su estrella Shohei Ohtani brilló con una actuación histórica. Por su parte, Toronto Blue Jays sufrió ante Seattle Mariners, en una serie que se definió en un séptimo partido y dejó definió por 4-3.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2025?

Por si fuera poco, la MLB ya tiene lista las fechas de la Serie Mundial 2025, la cual comenzará este viernes 24 de octubre. Los primeros cuatro partidos se jugarán el:



Juego 1, viernes 24 de octubre

de octubre Juego 2, sábado 25 de octubre

de octubre Juego 3, lunes 27 de octubre

de octubre Juego 4, martes 28 de octubre

En caso de que se tengan que jugar más partidos, el calendario los tiene contemplados para el miércoles 29, viernes 31 y, en el supuesto de un juego 7, tendría lugar el sábado 1 de noviembre.

LA Dodgers, favorito para la Serie Mundial 2025

En el 2024 Los Ángeles Dodgers se consagraron como campeones de la Serie Mundial y demostraron tener el mejor equipo de la Liga, el cual mejoraron para este 2025 y ahora se encuentra en la antesala de un bicampeonato de Serie Mundial.

Sohei Ohtani vive el mejor momento de su carrera a sus 31 años, siendo clave como lanzador y bateador, imponiendo récords en la MLB que solo podrían mejorarse con otro título. Basta decir que en el campeonato de liga contra Browers logró 3 home runs en un mismo juego.

Ahora, Los Dodgers de Ohtani lucen como amplios favoritos para la Serie Mundial, en donde se medirán a un sorpresivo Toronto Blue Jays que dejó fuera a los New York Yankees en su camino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.