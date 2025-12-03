Checo no era el problema; Red Bull Racing anuncia al nuevo coequipero de Max Verstappen

Los cambios dentro de la escudería Red Bull Racing parecen no tener fin, pues recientemente el equipo austriaco anunció la salida del japonés Yuki Tsunoda para darle la bienvenida al francés Isack Hadjar, el cual estará siendo el coequipero de Max Verstappen para la temporada del próximo 2026.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que los austriacos anunciaron a los cuatro pilotos de las dos escuderías que tienen compitiendo en la Fórmula 1, destacando que el hoy compañero de Verstappen no figura ni en Red Bull Racing ni en Racing Bulls (RB).

Números de Isack Hadjar en la Fórmula 1

Si bien es cierto que el anuncio de la llegada de Isack Hadjar a Red Bull Racing generó un impacto mediático dentro del deporte motor, la realidad es que el francés apenas vivió su primera temporada como piloto de la Fórmula 1 en este 2025 con el equipo RB.

A lo largo de estos meses como piloto del deporte motor estrella a nivel internacional, Hadjar ha logrado sumar un podio así como 51 puntos en la clasificación, lo cual lo mantiene en la décima posición por arriba de Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Números de Red Bull Racing desde la salida de ‘Checo’ Pérez

Desde que el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez salió de la escudería Red Bull Racing, al equipo austriaco se le ha complicado mantener en la pelea a sus dos monoplazas, pues ni con Liam Lawson ni con el japonés Yuki Tsunoda han logrado sumar la cantidad de puntos esperados para la temporada de este 2025.

De momento, Max Verstappen se encuentra en la segunda posición del campeonato de pilotos por debajo de Lando Norris, mientras que en el campeonato de constructores quedaron muy por debajo de lo hecho por McLaren y Mercedes, los cuales marchan en primero y segundo lugar respectivamente.

¿Qué pasará con Yuki Tsunoda?

A pesar de que Yuki Tsunoda no encontró asiento en las escuderías de los austriacos, se informó que el japonés será anunciado como piloto de pruebas y reserva de RB Racing, lo cual significa que el piloto nipón continuará dentro del equipo pero sin un rol protagónico en los monoplaza.

