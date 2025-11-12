Arma tu plan y conoce el calendario de actividades que habrá en CDMX rumbo al Mundial 2026

Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 12 de noviembre, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer el calendario de actividades que habrá en la capital del país de cara al inicio del Mundial 2026 , el cual se prevé atraiga la visita de más de 5 millones de turistas.

Según con lo anunciado por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, entre las actividades que se podrán realizar previo a la Copa del Mundo está la “La ola más grande del mundo”, un desfile mundialista, así como la inauguración de la exposición Memoria Colectiva 70 y 86: La ciudad que nunca deja de jugar.

¿Cuándo inician las actividades por el Mundial 2026 en CDMX?

El inicio de estas actividades darán inicio desde el próximo 31 de mayo de 2026 y en el marco de la inauguración del Mundial . Será en esa fecha que se realizará “la ola más grande del mundo” con la que se busca hacer una conexión con los cientos de miles de turistas que se den cita en la CDMX.

Para el 21 de julio quedó programado el Desfile Mundialista, el cual recorrerá Paseo de la Reforma y tendrá como eje principal la diversidad de culturas en México, por lo cual se prevé la participación de varias comunidades representativas.

Por último se dará la inauguración de la exposición Memoria Colectiva 70 y 86: La ciudad que nunca deja de jugar, la cual será un homenaje para las dos primeras Copas del Mundo de la FIFA que se disputaron en nuestro país.

Mejoras que ha hecho la CDMX para recibir el Mundial 2026

Vale la pena mencionar que más allá de estas actividades, el gobierno de la CDMX puso en marcha una serie de mejoras en varios puntos de la capital como en la Línea 2 del Metro, el Tren Ligero, así como en las inmediaciones del Estadio Azteca.

Por otro lado, hasta este 12 de noviembre de 2025 se mantienen activas las obras de la nueva ciclovía que recorre toda la Calzada de Tlalpan, esto con la finalidad de que las y los turistas que visiten la CDMX puedan contar con más formas de movilidad sustentables.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Será el próximo 11 de junio de 2026 que dé inicio oficialmente el Mundial de la FIFA, el cual se disputará hasta el 19 de julio del mismo año en territorio de los Estados Unidos (EUA), México y Canadá.

