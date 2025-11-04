Estoy en mano de los médicos: Blue Demon Jr. habla sobre el accidente que sufrió

El luchador profesional Blue Demon Jr. fue dado de alta luego de que sufrió un accidente automovilístico y permaneció en terapia intensiva varios días y este martes habló sobre lo que ocurrió.

Blue Demon Jr. sale de terapia intensiva

Blue Demon Jr. ingresó al hospital y fue ingresado a terapia intensiva, recibió tratamiento médico y respondió favorablemente por lo que su recuperación fue rápida. Actualmente el luchador esta recuperando su capacidad de habla y los especialistas indicaron que no presentará secuelas corporales ni cognitivas derivadas del accidente.

Sin embargo, el atleta permanecerá en observación durante tres meses para evaluar si podrá retomar sus actividades profesionales. El atleta ha externado que quisiera realizar una gira de despedida en 2026, pero esto dependerá de como evolucione.

¿Qué le pasó a Blue Demon Jr.?

Mediante un comunicado, el equipo de Blue Demon Jr. informó que el luchador sufrió un accidente automovilístico durante la madrugada del lunes 27 de octubre.

Blue Demon Jr . nació el 19 de julio de 1966 en la Ciudad de México y fue adoptado por el gladiador Blue Demon. Desde muy pequeño comenzó a practicar diferentes actividades deportivas y debutó en la lucha libre en 1985 en el Auditorio de Tijuana en Baja California.

Posteriormente debutó en el elenco de luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y en esa temporada desarrolló una rivalidad con Fuerza Guerrera. Después entró a la Triple AAA y unió fuerzas con Perro Aguayo Jr., La Parka Jr., y Máscara Sagrada Jr. para hacer el equipo conocido como Los Juniors.

