¡Por la final! México busca venganza del “no era penal” ante Países Bajos en el Mundial Sub-17

El duelo entre México Sub-17 Femenil y Países Bajos será este miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio de Marrakech, Marruecos. La transmisión estará en la app oficial de la FIFA, para que los aficionados no se pierdan ningún minuto de esta batalla por el pase a la final del Mundial Sub-17 Femenil 2025.

Las dirigidas por Miguel Gamero llegan a esta cita con la motivación al máximo. No solo buscan su primera final mundialista en esta categoría, sino que lo harán enfrentando al mismo país que dejó una herida abierta en la historia reciente del fútbol mexicano, Países Bajos. Hoy, el destino les brinda una oportunidad de revancha simbólica.

¿Cómo llega México a las semifinales del Mundial Sub-17?

El Tricolor Juvenil firmó una campaña brillante. Terminó invicto en la fase de grupos, imponiéndose incluso a Países Bajos por 1-0, con un gol decisivo de Citlalli Reyes en los minutos finales. Esa victoria dio confianza a un equipo que combina disciplina, velocidad y una defensa casi impenetrable.

En cuartos de final, México empató 0-0 ante Italia, pero mostró temple en la tanda de penales, imponiéndose 5-4 con actuaciones heroicas de su portera y precisión en cada cobro. Ahora, las Águilas Juveniles llegan con la moral por las nubes y con la firme intención de demostrar que el fútbol femenil mexicano vive su mejor momento.

Recordando el Mundial del 2014: Países Bajos eliminó a México con el famoso “no era penal”

Cada enfrentamiento entre México y Países Bajos tiene un aire especial. El recuerdo del Mundial de Brasil 2014 sigue presente. Aquel fatídico partido donde una polémica falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben terminó en penal y eliminó al Tri varonil en octavos de final. Desde entonces, el grito de “¡No era penal!” se convirtió en una cicatriz deportiva y en símbolo de resiliencia mexicana.

Once años después, el destino cruza de nuevo los caminos, ahora en el futbol femenil Sub-17. Aunque se trate de otra generación, la emoción es la misma, México busca revancha, justicia deportiva y una victoria que borre viejas sombras. En esta ocasión, el poder juvenil del Tri quiere escribir su propia historia y devolverle al país una sonrisa frente al mismo rival que una vez nos arrebató un sueño.

