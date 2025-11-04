Cruz Azul cambia de estadio para jugar en la Liguilla del Apertura 2025

Lo que era un rumor a voces se ha confirmado: Cruz Azul Femenil jugará la Liguilla del torneo Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario. Miles de aficionados pedían que el equipo jugara en un estadio y la directiva ha contestado en grande, llevando al representativo femenil al mismo recinto que el varonil.

Y es que el torneo regular del Apertura 2025 ha sido el mejor que ha tenido Cruz Azul en su historia, siendo fuertes en casa y también peleando el título de goleo con la estadonidense Aerial Lynndonna Chavrin, quien consiguió anotar 18 tantos y solo fue superada por Charlyn Corral de Pachuca.

Cruz Azul Femenil jugará en CU la Liguilla

La Liga MX Femenil compartió los horarios de la Liguilla y con ello también adelantaron la noticia: Cruz Azul jugará de local en el Olímpico Universitario. En esta ocasión, lo hará en la serie contra las Tuzas del Pachuca.



Partido: Cruz Azul Femenil vs Pachuca

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

de noviembre Hora: 18:00 pm

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Por si fuera poco, la entrada costará $50 pesos, por lo que la directiva espera que la afición celeste pueda responder a la convocatoria y asistir a este partido en Ciudad Universitaria, una prueba de fuego para el club.

La Máquina Femenil regresa a liguilla, y ya está definido el día, la hora y el lugar.



Torneo Apertura 2025, histórico para Cruz Azul Femenil

Desde que la Liga MX Femenil se fundó en el 2017, el equipo de Cruz Azul ha estado muy lejos de los planos estelares. Hasta ahora, solo cinco equipos han sido campeonas: Tigres, Rayadas, América, Chivas y Pachuca.

En Cruz Azul había deudas en la rama femenil y fue apenas en el 2023 que pudieron avanzar a Liguilla. La directiva ha invertido y ahora en el Apertura 2025 no solo calificaron, fueron uno de los mejores equipos del torneo y firmaron a una goleadora que puede cambia un partido, como lo es Aerial Lynndonna Chavin, quien a sus 27 años se convirtió en una de las mejores de la Liga MX Femenil.

