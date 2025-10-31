De bombazo a petardo; Aaron Ramsey saldría de Pumas tras jugar solo 6 partidos en Liga MX

La novela entre Aaron Ramsey y los Pumas de la Liga MX parece haber llegado a su final, pues de acuerdo con múltiples reportes dados a conocer por medios deportivos, el galés habría rescindido su contrato con los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a cuatro meses de haber llegado a nuestro país.

De acuerdo con el Diario AS de México, el galés incluso ya se encontraría en territorio europeo tras su breve paso por el futbol mexicano, esto luego de las intensas semanas de búsqueda de su perrita en la zona de San Miguel de Allende, Guanajuato.

¿Por qué rescindió su contrato Aaron Ramsey con los Pumas?

La rescisión de contrato de Aaron Ramsey se dio luego de que el futbolista de 34 años de edad perdiera a su perra llamada Halo en la entidad de México antes señalada, motivo por el cual dejó de acudir a los entrenamientos con los Pumas para dedicarse a su búsqueda.

Se menciona que tras varias semanas de ausencia en Cantera, la directiva auriazul optó por negociar la rescisión de contrato del galés, el cual firmó con el conjunto universitario a inicios de julio pasado hasta mediados del próximo 2026.

¿Qué pasó con la perrita Halo de Ramsey?

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo exjugador del Arsenal de la Premier League, su perrita se perdió luego de que fue llevada a un albergue llamado Hipsterrier en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en el que pasaría un tiempo libre junto a sus seres queridos.

Pese a ello, se dio a conocer que el 13 de octubre pasado Halo se perdió bajo el cuidado de esta instancia animal, motivo por el cual incluso llegó a ofrecer una recompensa de hasta 20 mil dólares, 368 mil pesos mexicanos aproximadamente.

Números de Aaron Ramsey en Liga MX

Desde que Aaron Ramsey llegó a México para portar los colores de los Pumas de la UNAM, el galés únicamente disputó un total de seis partidos de Liga MX, en los cuales únicamente logró aportar con un gol ante el conjunto Atlas.

En total, el galés únicamente disputó 238 minutos de juego en los cuatro meses que estuvo como jugador de la Liga MX, motivo por el cual es considerado como uno de los peores fichajes de la temporada en nuestro país.

