Tras meses de batalla, muere el hijo de Fernando Navarro, exjugador de la Selección Mexicana y León

Después de varios meses de lucha contra una grave enfermedad y el trasplante de hígado al que fue sometido, este viernes 28 de noviembre se dio a conocer que Emilio de tan solo 5 años de edad e hijo de Fernando Navarro, perdió la vida tras una serie de complicaciones médicas.

Y es que es importante recordar que a lo largo del pasado mes de agosto, equipos de la Liga MX como Cruz Azul, Pachuca, León e incluso el Atlante de la Liga de Expansión, lanzaron una serie de campañas para juntar el dinero necesario para la operación del hijo del exfutbolista, la cual se realizó en septiembre pasado.

León confirma fallecimiento del hijo de Fernando Navarro

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el Club León dio a conocer la lamentable noticia que generó un shock dentro del mundo del futbol mexicano, el cual en agosto pasado se unió para poder solventar los gastos de la operación del hijo del exjugador de Tigres, Toluca y Puebla.

Apenas el pasado jueves 27 de este mes, el exfutbolista publicó en las historias de sus redes sociales que el pequeño Emilio estaba requiriendo donación de plaquetas en el Hospital Infantil Privado.

Descansa en paz, querido Emi. 🕊️



Nuestro cariño para @5FerNavarro, su familia y amigos. pic.twitter.com/XILDKEMNyI — Club León (@clubleonfc) November 28, 2025

¿Qué tenía el hijo de Fernando Navarro?

De acuerdo con la información que se había revelado sobre el caso del hijo de Fernando Navarro, Emilio padecía de una falla hepática aguda, por lo cual fue necesario realizarle un trasplante de hígado urgente.

A pesar de que a finales de septiembre pasado se anunció que Emilio había logrado salir de terapia intensiva , se reportó que el pequeño tuvo una serie de complicaciones médicas que lo llevaron a estar de nueva cuenta internado en un hospital.

Equipos y jugadores que ayudaron económicamente a Fernando Navarro

Vale la pena mencionar que en medio de la emergencia en la que se vio envuelto Fernando Navarro, equipos como Pachuca, León, Cruz Azul, el Atlante y jugadores en activo como Fernando Beltrán, Jesús “Canelo” Angulo y Julián Quiñones.

