El historial de enfrentamientos entre Chivas y Cruz Azul en Liguilla

La llave más atractiva de los cuartos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX es, sin duda alguna, el Chivas vs Cruz Azul. Un choque entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano que ha ocurrido muy pocas veces en la 'Fiesta Grande' y que tiene a millones de aficionados a la expectativa.

De acuerdo con los datos de la empresa Mitofsky, este 2025 hay 17.1 millones de personas que son fanáticos de Chivas, y hay 14.6 millones que son fanáticos de Cruz Azul, lo que significa la segunda y tercera afición más grande del país (detrás del América, con 21.0 millones).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las veces que Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en Liguilla

Guadalajara y la 'Máquina' se han enfrentado en 3 ocasiones en Liguilla, aunque han pasado varios años desde la última vez que lo hicieron. Hasta ahora, la balanza se inclina para el conjunto de Chivas :



Verano 1999: Cruz Azul 4-3 Chivas, en cuartos de final

Cruz Azul 4-3 Chivas, en cuartos de final Clausura 2003 : repechaje: Empate global 5-5, donde Chivas avanzó por mejor posición en la tabla

: repechaje: Empate global 5-5, donde Chivas avanzó por mejor posición en la tabla Apertura 2006: Chivas 4-2 Cruz Azul, en cuartos de final

Con esto, el Guadalajara se ha llevado dos de los tres enfrentamientos que han tenido en la Liguilla. Destaca que en el 2006, cuando también se enfrentaron a Cruz Azul en cuartos de final, terminaron como campeones.

Así llegan Chivas y Cruz Azul a la Liguilla del Apertura 2025

En esta ocasión, los 'Celestes' tienen mejor posición en la tabla, ya que terminaron en el tercer lugar, mientras que el 'Rebaño' estuvo en el sexto peldaño, por lo que en caso de un empate, Cruz Azul avanzaría a la siguiente ronda.

Aunque el torneo de la 'Máquina' fue más regular, Chivas llega en mejor momento, al ser el equipo con mejor desempeño en las últimas jornadas. Según las casas de apuestas, es el enfrentamiento más parejo en la Liguilla y la balanza estaría Cruz Azul 55% y Chivas 45% de probabilidades de avanzar.

LISTOS LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL. 📆⏰ pic.twitter.com/FpfCtjRvwJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.