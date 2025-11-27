Chivas vs Cruz Azul: EN VIVO, resultado de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

Los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX terminan con el Chivas vs Cruz Azul . Un partido en el Estadio Akron que fue sintonizado por millones de personas para saber qué equipo se llevó la ventaja al partido de vuelta.

Para este partido, Cruz Azul llega como tercer lugar del torneo regular, mientras que Guadalajara lo hizo como sexto. Aunque los 'Celestes' son favoritos en el papel, el buen nivel de Chivas al cerrar el torneo podría inclinar la balanza a su favor en esta serie.

Chivas vs Cruz Azul: Resultado en vivo

El partido comenzará a las 20:07

El Estadio Akron estará lleno para el partido de Liguilla

Cruz Azul tiene la ventaja de haber terminado en una mejor posición en la tabla

Los equipos llegan al estadio

Hay varios jugadores que han vestido ambas playeras: Roberto Alvarado, Luis Romo, Jesús 'Chiquete' Orozco y Ángel Sepúlveda

Alineación del Chivas vs Cruz Azul en Liguilla

Para este partido, Gabriel Milito jugará con su ya tradicional alineación de "5-2-3", con sus mejores jugadores buscando la ventaja:



Portería: Raúl Rangel

Defensa: Richard Ledezma, Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González

Mediocampo: Fernando González y Omar Govea

Delantero: Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado

Por su parte, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón también mantiene su misma 5-2-3 del torneo regular, con sus respectivas variaciones



Portería: Andrés Gudiño

Defensa: Jorge Sánchez, Willier Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi

Mediocampo: Charly Rodríguez y Jeremy Márquez

Delantera: José Paradela, Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero

¿Dónde ver el Chivas vs Cruz Azul?

Este partido de la Liguilla, al igual que todos los partidos de Chivas de local, se puede ver a través de la señal de streaming de Prime Video, señal que compró los derechos de transmisión de todos los encuentros del Guadalajara.

El partido comienza a las 8:07 de la noche, del jueves 27 de noviembre, con un compromiso celebrado en el Estadio Akron.

