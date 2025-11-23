La final femenil que paraliza México: todo sobre el Tigres vs América de hoy

La Liga MX Femenil llega a su momento decisivo con la final del Apertura 2025, un duelo que enfrentará nuevamente a Tigres y América, dos de los proyectos más sólidos del futbol femenil en México.

Tras un intenso partido de ida que terminó 3-3 en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie llega a Monterrey con todo por definirse en un escenario que promete un ambiente ardiente y una afición volcada sobre sus equipos.

La GRAN FINAL del futbol femenil llega para hacer historia… ¡y será la más vista de todas! 😍📺✨



Los últimos 90 minutos del Apertura 2025 están por decidirlo todo. Acompaña este momento que quedará grabado para siempre. ✍🏼🔥



¡Gracias, @TigresFemenil!🐯#FutFemNuestraFinal pic.twitter.com/UFFptSZXN7 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 22, 2025

¿Dónde ver la final Tigres vs América Femenil?

Por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil, una final tendrá una amplia distribución en múltiples plataformas.

El duelo podrá seguirse este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de:



YouTube de la Liga MX Femenil

LAVY TIME en YoiuTube

La diversificación de transmisiones marca un hito para el futbol femenil, ya que permitirá que millones de aficionados puedan disfrutar de la final sin restricciones y desde cualquier dispositivo.

El escenario: El Volcán se enciende para la final

El partido definitorio se disputará en el Estadio Universitario, conocido como El Volcán, casa de Tigres , uno de los recintos más imponentes y con mayor aforo en México.

Las felinas buscarán aprovechar la localía para levantar un título más ante su gente, mientras que las Águilas intentarán romper esa hegemonía que históricamente ha pesado en estas confrontaciones.

Historial que inclina la balanza hacia Tigres

Ambos equipos se han enfrentado 34 veces, con un dominio claro de Tigres:



18 victorias para las Amazonas

Nueve empates

Siete triunfos del América

Además, en tres finales previas, Tigres ha ganado más veces sobre las de Coapa, reafirmando su condición de equipo dominante en la Liga MX Femenil; sin embargo, el América llega con la motivación de cambiar la historia.

Pronóstico: ¿Quién levantará el título?

De acuerdo con las tendencias del torneo y el rendimiento de ambas plantillas, Tigres parte como favorito gracias a su profundidad, experiencia y fortaleza como local; no obstante, el América ha mostrado solidez y determinación a lo largo del certamen, por lo que no se descarta una sorpresa en Monterrey .

La final está lista, el estadio también. Ahora solo queda disfrutar del espectáculo y seguir cada detalle desde la plataforma que prefieras.

