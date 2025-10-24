Resultado EN VIVO del Mazatlán vs América por la Jornada 15 de la Liga MX

Cada vez estamos más cerca del fin de temporada regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , por lo cual el partido Mazatlán vs América podría comenzar a definir y cerrar la parte alta de la clasificación, así como los equipos que podrán seguir aspirando a puestos de Play-In.

El enfrentamiento entre cañoneros y azulcremas se realizará en el Estadio El Encanto dentro de la “Perla del Pacífico”, esto en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de la República Mexicana.

Resultado en vivo de la segunda mitad del Mazatlán vs América

Minuto 46: Inicia la parte complementaria del Mazatlán vs América.

Minuto 46: Cambios del América. Salen Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez y Miguel Vázquez por Israel Reyes, Rodrigo Aguirre y Cristian Borja.

Minuto 62: Cambios del Mazatlán. Salen Mauro Zaleta y Roberto Meraz por Ángel Leyva y Sebastián Fierro.

Resultado de la primera mitad del Mazatlán vs América

Minuto 1: Inicia el partido Mazatlán vs América en la cancha de El Encanto

Minuto 8: Goooool del América. Kevin Álvarez abre el marcador con un imponente disparo que se coló en el ángulo de la portería cañonera

¡Gol del América!



Kevin Álvarez saca potente disparo de derecha que se clava en el ángulo



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/1XegDPggRG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 25, 2025

Minuto 16: Goooool del Mazatlán. El mexicano Bryan Colula pone el empate tras un potente disparo cruzado dentro del área que logró vencer a Luis Ángel Malagón.

¡Gol del Mazatlán!



Colula define con potencia y Malagón no llega, lo empatan los cañoneros



🔥@caliente_sports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



🔴 EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/M852NVhEev — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 25, 2025

Minuto 25: Tanto cañoneros como azulcremas mantienen una alta intensidad en la zona media del terreno de juego. El partido está abierto para ambos lados.

Minuto 30: Goooool del Mazatlán. Los cañoneros logran darle la vuelta al marcador tras la anotación de Mauro Zaleta.

¡Gool del Mazatlán!



Los cañoneros toman ventaja con un zurdazo de Zaleta y Malagón no llega



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/c71PUTeCGP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 25, 2025

Minuto 45: Se agregan 5 minutos a la primera mitad del Mazatlán vs América.

Minuto 45 más agregado: Terminan los primeros 45 minutos con la ventaja para los dirigidos por Robert Dante Siboldi.

A descansar y seguir luchando, seguir peleando, seguir dejando el alma por Mazatlán. pic.twitter.com/brcve2m9vo — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) October 25, 2025

Alineaciones del Mazatlán vs América

Luego de la victoria del América ante el Puebla en la pasada jornada doble de la Liga MX , el técnico brasileño André Jardine optó por enviar al terreno de juego un cuadro mixto entre titulares y suplentes habituales para enfrentarse al Mazatlán.

Por su parte, Robert Dante Siboldi mandó a su plantilla estelar para enfrentarse a uno de los cuadros más fuertes y que aspiran a lo más alto en este campeonato.

Los 11 elegidos por Siboldi para empezar el partido 📋



Regístrate en @calientesports y recibe $1,000 pesos de regalo sin depósito.



Apuesta aquí: https://t.co/6ZRfx9XmPT#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/nwUakT9XYt — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) October 25, 2025

Últimos resultados del Mazatlán y América en la Liga MX

Previo al Mazatlán vs América de la Jornada 15 de la Liga MX, los cañoneros sumaban una sola victoria en los últimos 11 enfrentamientos disputados, pues únicamente lograron vencer por marcador de 2-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 12.

Por su parte, los azulcremas llegan después de la victoria 2-1 ante el Puebla a mitad de semana así como tras la derrota en el Clásico Jóven ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

