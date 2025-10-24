Rival, hora de la pelea y cuáles son las fortalezas del hijo de Manny Pacquiao en su debut

La leyenda de Manny Pacquiao continua de mano de su hijo Jimuel Pacquiao, quien tendrá su debut profesional el próximo 29 de noviembre en la Pechanga Arena de California. El debut del hijo del “Pac-Man” será ante el estadounidense Brendan Lally quien de igual manera hará su primera pelea profesional, en la pelea co-estelar del combate entre Elijah Pierce y Lorenzo Parra a cargo de Manny Pacquiao Promotions.

El combate entre Jimuel Pacquiao y Brendan Lally está pactado en el límite del peso ligero, es decir 135 libras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pelea de Jimuel Pacquiao en California

Jimuel Pacquiao cuenta con 24 años de edad y un recorrido internacional en el boxeo amateur de 3 años, donde ha participado en torneos y competencias regionales, al igual que su padre, Jimuel se prepara en el icónico Wild Card Boxing de California.

Los entrenamientos del hijo de la leyenda filipina son dirigidos por Marvin Somodio, quien es uno de los principales discípulos del salón de la fama Freddie Roach y el entrenador del actual campeón unificado del peso crucero Gilberto “Zurdo” Ramírez .

El joven pugilista tagalo ha mostrado que tiene muchas actitudes profesionales similares a su padre, como la relampagueante velocidad, disciplina para trabajar fuerte y la determinación dentro del cuadrilátero. Desde su etapa amateur, Jimuel Pacquiao ha mostrado ser un peleador contragolpeador y muy agresivo, que desea escribir su propio legado sin depender del gran peso de su apellido.

La primer pelea profesional de Jimuel Pacquiao llegará en un momento muy especial, ya que él y su esposa esperan el nacimiento de su primer hijo, el cual también será el primer nieto de Manny Pacquiao.

El anuncio de la cartelera de respaldo llegó en las primeras horas del jueves 24 de octubre donde el plato principal va a ser protagonizado por los noqueadores, el venezolano Lorenzo Parra (23-1-1, 17 KOs) y Elijah Pierce (21-2,17 KOs) de Oklahoma City en un combate a 12 vueltas por el título internacional de peso pluma de la OMB .

El ganador de este combate se convertirá en el retador al actual campeón del peso pluma de la OMB, el mexicano Rafael “Divino” Espinoza, lo cual le da un toque más emocionante a la cartelera.

¿Padre e hijo pelearían en la misma cartelera? esto se sabe del próximo rival de Pacquiao

La leyenda filipina Manny Pacquiao de 46 años planea regresar al ring en enero de 2026, Pacquiao tuvo un empate mayoritario el pasado julio ante Mario “El Azteca” Barrios y a pesar de llegar con más de 3 años de inactividad y más de 40 años, logró tener una presentación de gran nivel y por momentos dar la impresión de que ganó el combate.

Según fuentes cercanas, Manny Pacquiao estaría enfrentando al actual campeón welter de la AMB Rolando “Rolly” Romero, de concretarse los rumores, este combate estaría a cargo de PBC promotions y tendría a Jimuel Pacquiao en alguna de las peleas de respaldo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.