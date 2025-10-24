Las Águilas en el Viernes Botanero; hora y todo lo que debes saber del Mazatlán vs América

El Club América visita a Mazatlán FC en la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 en el ya popular Viernes Botanero para los aficionados del futbol mexicano.

El encuentro se disputará este viernes 24 de octubre a las 20:50 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio El Encanto , casa de los sinaloenses, y será transmitido en vivo por TV Azteca.

Tendrá la narración de los mejores comentaristas de futbol: Christian Martinoli, Luis García y Zague.

PARTIDAZO desde el Estadio El Encanto ⚓🆚🦅



Mazatlán recibe al América en la jornada 15 del Apertura 2025 🔥



¿Quién será la figura del #ViernesBotanero?



📅 Viernes 24 de octubre

🕘 8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/61tceiBkr2 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 24, 2025

Si quieres verlo en vivo, da click en el siguiente link para que no te pierdas ni un segundo de este partido.

Un duelo clave para la recta final

Para las Águilas , el partido representa una salida estratégica para mantener su lugar en la zona alta de la tabla general y acercarse de manera segura a la Liguilla. Una victoria en Mazatlán les permitiría asegurar puntos valiosos de cara a la postemporada.

Mazatlán FC, por su parte, busca aprovechar la localía para sumar unidades y escalar posiciones en la tabla. El equipo sinaloense ha mostrado una mejora significativa en las últimas jornadas, por lo que este encuentro es vital para sus aspiraciones de “play-in” en la fase final.

La combinación de objetivos genera expectativa entre la afición y promete un ambiente vibrante en las gradas del Estadio El Encanto.

Historial reciente: América domina

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a América . Desde la llegada de Mazatlán a la Liga MX, se han enfrentado en 10 ocasiones: las Águilas han ganado ocho partidos, empatado uno y perdido solo una vez.

En el torneo Clausura 2025 , América goleó 5-0 a Mazatlán, con actuaciones destacadas de Víctor Dávila y Álvaro Fidalgo. A pesar de estos resultados, Mazatlán ha mostrado que puede complicar a los capitalinos cuando aprovecha los espacios y la localía, lo que mantiene vivo el suspenso sobre el resultado final.

Estrategias tácticas para el Viernes Botanero

El equipo dirigido por André Jardine buscará imponer su poder ofensivo, apoyándose en su profundidad de plantilla y jugadores clave como Dávila y Fidalgo, mientras controla el ritmo del partido.

Por su parte, Mazatlán FC intentará aprovechar la localía y la velocidad en transiciones para sorprender al América. Ricardo Valiño, entrenador sinaloense, ha trabajado en reforzar la solidez defensiva y buscar oportunidades rápidas por las bandas.

Expectativa y emoción hasta el final

El partido entre Mazatlán FC y América promete ser uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 15, con un América buscando consolidar su camino a la Liguilla y un Mazatlán ansioso por sumar en casa.

Con ingredientes como la rivalidad, los objetivos claros y la emoción de un viernes por la noche, el duelo se perfila para mantenerse abierto y disputado hasta el último minuto.

