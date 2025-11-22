Mexicanos en el extranjero; partidos de futbol hoy sábado 22 de noviembre en LaLiga, Premier League y Serie A

Después de una larga actividad de futbol a nivel internacional por la fecha FIFA de noviembre, hoy sábado 22 de noviembre regresa la actividad con los mexicanos por Europa con el Fulham vs Sunderland en el cual estará Raúl Jiménez , así como el Cagliari vs Genoa donde volverá a la acción Johan Vásquez.

Sin embargo y más allá de la actividad de los futbolistas aztecas por el viejo continente, también se vivirán partidos de alta intensidad en LaLiga con el Barcelona vs Athletic Club, así como el Napoli vs Atalanta en la misma Serie A de Italia.

¿A qué hora y por dónde ver los juegos de Raúl Jiménez y Johan Vázquez?

En primera instancia será el ex de los Rayados de Monterrey Johan Vásquez, quien saldrá a la cancha para disputar el Cagliari vs Genoa, el cual se estará disputando en punto de las 08:00 horas, tiempo del centro de México. Los 90 minutos del compromiso se podrán ver a través de Disney+ y ESPN México.

Por su parte, será en punto de las 09:00 horas que arrancará el Fulham vs Sunderland en la Premier League, el cual se podrá seguir completamente en vivo a través de las señales de SKY Sports en nuestro país.

Partidos de futbol hoy 22 de noviembre en Premier League y Serie A

Más allá de los compromisos en los que tendrán actividad los jugadores mexicanos, hoy sábado 22 de noviembre se vivirá una intensa jornada de futbol a nivel internacional, pues en la Premier League también se disputarán los partidos Bournemouth vs West Ham, Brighton vs Brentford, Liverpool vs Nottingham Forest, Wolves vs Crystal Palace y Newcastle vs Manchester City.

En cuanto a la Serie A, los juegos que se vivirán este sábado son:

Udinese vs Bolonia

Fiorentina vs Juventus

Napoli vs Atalanta

¿Quiénes juegan hoy en LaLiga?

De igual forma en el futbol de España, se vivirá una intensa jornada este sábado con los siguientes compromisos:

Barcelona vs Athletic Club a las 09:15 horas

Osasuna vs Real Sociedad a las 11:30 horas

Villarreal vs Mallorca a las 14:00 horas

