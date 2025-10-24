Lista de objetos prohibidos y permitidos en el Gran Premio de México 2025

Este viernes comienza el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si vas a ir, es muy importante que consideres que hay una lista de objetos prohibidos, así que para que no tengas problemas, te decimos qué puedes llevar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Objetos prohibidos en el Gran Premio de México 2025

Para garantizar la seguridad de los asistentes , la organización del evento publicó la lista con los objetos que están prohibidos:

Aerosoles

Armas de cualquier tipo

Banderas con palos (que no sean de PVC)

Bicicletas, patinetas o longboards

Bombas o bengalas de humo y/o luz

Botellas de vidrio o latas

Cadenas o carteras con cadena

Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores

Cinturones con estoperoles o hebillas grandes

Cobijas

Comida o bebidas ajenas al evento

Drones

Encendedores

Equipo profesional de grabación de video o audio

Selfie sticks o GoPro poles

Hieleras

Instrumentos musicales

Mascotas

Mochilas de acampar

Mochilas de más de 10x15x30 cm

Muñecos de peluche

Objetos punzocortantes

Paraguas con punta en forma de pico

Pelotas o frisbees

Pilas, salvo las baterías externas para celulares

Rayos láser o luces químicas

Respaldos o almohadillas para asientos

Sillas

Sustancias ilegales

Tiendas de campaña o carritos

Tripiés, monopods, pantallas reflejantes o iluminación

¿Qué artículos están permitidos en el Gran Premio de México 2025?

Mientras que los objetos que sí están permitidos son:

Alimentos para bebé

Banderas o pancartas

Baterías externas

Binoculares sin láser

Bloqueador solar

Bolsas de mano pequeñas

Botas de lluvia

Cámaras de video, fotográficas y GoPro

Cangureras

Gel antibacterial

Medicamentos con receta médica

Sombreros o gorras

Tapones para oídos

Recomendaciones para asistir a la F1

Para trasladarte puedes utilizar la:

Línea 9 del Metro: Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla.

Línea 2 del Metrobús: Iztacalco, Upiicsa

Línea 2 del Trolebús: Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla, Av. Río Churubusco

Puedes usar el ticket ride

5 rutas disponibles de Mundo E, Interlomas, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista

El precio es de 350 más cargos por servicio

Para comprar al interior del evento es necesario recargar el Token Digicash con cualquier tarjeta de débito o crédito. En la Zona Verde y Azul encontrarás Tótems de Autocarga.

En caso de que no gastes todo el dinero que recargaste puedes solicitar tu reembolso a partir del lunes 3 de noviembre a las 11:55 horas y hasta el domingo 30 de noviembre a las 23:55 horas.

Calendario de actividades

Viernes 24 de octubre

Práctica 1: 12:30 a 13:30 horas

Práctica 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 25 de octubre

Práctica 3: 11:30 a 12:30 horas

Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 26 de octubre

Desfile de pilotos: 12:00 horas

Apertura de pista: 13:00 horas

Carrera: 14:00 horas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.