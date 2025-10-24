Lista de objetos prohibidos y permitidos en el Gran Premio de México 2025
Por fin llegó uno de los eventos más esperados, el Gran Premio de México y si vas a ir aquí te compartimos algunas recomendaciones para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.
Este viernes comienza el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si vas a ir, es muy importante que consideres que hay una lista de objetos prohibidos, así que para que no tengas problemas, te decimos qué puedes llevar.
Objetos prohibidos en el Gran Premio de México 2025
Para garantizar la seguridad de los asistentes , la organización del evento publicó la lista con los objetos que están prohibidos:
- Aerosoles
- Armas de cualquier tipo
- Banderas con palos (que no sean de PVC)
- Bicicletas, patinetas o longboards
- Bombas o bengalas de humo y/o luz
- Botellas de vidrio o latas
- Cadenas o carteras con cadena
- Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores
- Cinturones con estoperoles o hebillas grandes
- Cobijas
- Comida o bebidas ajenas al evento
- Drones
- Encendedores
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Selfie sticks o GoPro poles
- Hieleras
- Instrumentos musicales
- Mascotas
- Mochilas de acampar
- Mochilas de más de 10x15x30 cm
- Muñecos de peluche
- Objetos punzocortantes
- Paraguas con punta en forma de pico
- Pelotas o frisbees
- Pilas, salvo las baterías externas para celulares
- Rayos láser o luces químicas
- Respaldos o almohadillas para asientos
- Sillas
- Sustancias ilegales
- Tiendas de campaña o carritos
- Tripiés, monopods, pantallas reflejantes o iluminación
¿Qué artículos están permitidos en el Gran Premio de México 2025?
Mientras que los objetos que sí están permitidos son:
- Alimentos para bebé
- Banderas o pancartas
- Baterías externas
- Binoculares sin láser
- Bloqueador solar
- Bolsas de mano pequeñas
- Botas de lluvia
- Cámaras de video, fotográficas y GoPro
- Cangureras
- Gel antibacterial
- Medicamentos con receta médica
- Sombreros o gorras
- Tapones para oídos
Recomendaciones para asistir a la F1
Para trasladarte puedes utilizar la:
- Línea 9 del Metro: Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla.
- Línea 2 del Metrobús: Iztacalco, Upiicsa
- Línea 2 del Trolebús: Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla, Av. Río Churubusco
Puedes usar el ticket ride
- 5 rutas disponibles de Mundo E, Interlomas, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista
El precio es de 350 más cargos por servicio
Para comprar al interior del evento es necesario recargar el Token Digicash con cualquier tarjeta de débito o crédito. En la Zona Verde y Azul encontrarás Tótems de Autocarga.
En caso de que no gastes todo el dinero que recargaste puedes solicitar tu reembolso a partir del lunes 3 de noviembre a las 11:55 horas y hasta el domingo 30 de noviembre a las 23:55 horas.
Calendario de actividades
Viernes 24 de octubre
- Práctica 1: 12:30 a 13:30 horas
- Práctica 2: 16:00 a 17:00 horas
Sábado 25 de octubre
- Práctica 3: 11:30 a 12:30 horas
- Clasificación: 15:00 a 16:00 horas
Domingo 26 de octubre
- Desfile de pilotos: 12:00 horas
- Apertura de pista: 13:00 horas
- Carrera: 14:00 horas
