¡Es bellísima! Precio final, dónde comprar y equipo contra el que Cruz Azul estrenará su nueva playera

En el marco del fin de la temporada regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Club de Futbol Cruz Azul reveló el tercer uniforme con el que estará afrontando el cierre de campeonato, así como todo el torneo Clausura 2026 que estará arrancando durante los primeros días de enero del próximo año.

Fue a través de las redes sociales oficiales de La Máquina y Pirma, marca encargada de las indumentarias del club cementero, que se reveló el uniforme completamente negro y con vivos en color blanco, el cual hace alusión a los uniformes que utilizó la institución con marcas como Joma, Under Armor y Umbro.

Detalles de la nueva playera de Cruz Azul

Las imágenes compartidas por Cruz Azul y la marca de ropa mexicana, destacan el escudo con relieve en color gris oscuro, así como las cruces a lo largo de toda la playera tal y como las tienen las indumentarias de local y visitante en esta temporada.

De igual forma, se resaltaron los cambios en los colores de la tipografía de los patrocinadores, pues ahora se muestran en color gris oscuro en una tonalidad similar a la que aparece en el escudo y el logo de Pirma.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva playera de Cruz Azul?

El precio de la nueva playera del Cruz Azul es de mil 849 pesos comprándolo en la tienda oficial del club cementero, sin embargo, la misma podría tener variación en el precio final si se busca colocar el nombre y número del jugador favorito de cada aficionado.

La indumentaria también está disponible en la tienda física de La Máquina ubicada en las afueras de La Noria, así como en la plataforma web y comercios de la marca Pirma a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Otros de los productos que se lanzaron son:

Chamarra de vestir completamente negra

Gorra completamente negra

Playeras tipo polo color negro

¿Contra qué equipo estrenará Cruz Azul su nuevo jersey?

De acuerdo con el anuncio oficial realizado por el club, será en el Cruz Azul vs Monterrey correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, que La Máquina estará estrenando su nueva indumentaria.

