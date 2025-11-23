¿Cómo queda la F1? La tabla de pilotos se aprieta tras el escándalo de McLaren en Las Vegas

El caos del Gran Premio de Las Vegas 2025 no solo redefinió la lucha por el título individual; también sacudió el Campeonato de Constructores.

La descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri por incumplir el reglamento técnico transformó los resultados, aunque McLaren logró mantenerse al frente gracias a la ventaja acumulada durante la temporada.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... 👀



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Descalificación doble que cambió todo

Durante la carrera, Max Verstappen dominó de principio a fin, mientras Norris y Piastri parecían asegurar puntos clave para McLaren.

Sin embargo, horas después se confirmó que ambos monoplazas no cumplían con el grosor mínimo del tablón, lo que derivó en su eliminación total del evento.

El castigo borró los puntos del equipo y de los pilotos, reduciendo la brecha en el campeonato individual y afectando la suma de constructores. Aun así, McLaren mantiene una importante diferencia a falta de dos carreras: Qatar y Abu Dhabi.

Tabla del Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas

La sanción dejó a Lando Norris con solo 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, quienes ahora comparten el segundo puesto. La pelea sigue abierta con 58 unidades todavía en juego.

Clasificación de pilotos 2025:



Lando Norris Oscar Piastri (McLaren) – 366 pts Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 pts George Russell (Mercedes) – 294 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 226 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 pts Alex Albon (Williams) – 73 pts Isack Hadjar (RB) – 51 pts Nico Hülkenberg (Sauber) – 49 pts

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren F1 – 756 puntos Mercedes – 431 puntos Red Bull Racing Ferrari – 378 puntos Williams – 121 puntos RB – 90 puntos Haas F1 Team – 73 puntos Aston Martin Racing – 72 puntos Sauber F1 Team – 68 puntos Alpine – 22 puntos

Con dos citas pendientes, los dos campeonatos siguen abiertos y prometen un cierre explosivo en la temporada 2025.

