¿Cómo queda la F1? La tabla de pilotos se aprieta tras el escándalo de McLaren en Las Vegas
Con 58 puntos en juego, el margen de Norris es mínimo. Descubre las nuevas posiciones de pilotos y constructores.
El caos del Gran Premio de Las Vegas 2025 no solo redefinió la lucha por el título individual; también sacudió el Campeonato de Constructores.
La descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri por incumplir el reglamento técnico transformó los resultados, aunque McLaren logró mantenerse al frente gracias a la ventaja acumulada durante la temporada.
Descalificación doble que cambió todo
Durante la carrera, Max Verstappen dominó de principio a fin, mientras Norris y Piastri parecían asegurar puntos clave para McLaren.
Sin embargo, horas después se confirmó que ambos monoplazas no cumplían con el grosor mínimo del tablón, lo que derivó en su eliminación total del evento.
El castigo borró los puntos del equipo y de los pilotos, reduciendo la brecha en el campeonato individual y afectando la suma de constructores. Aun así, McLaren mantiene una importante diferencia a falta de dos carreras: Qatar y Abu Dhabi.
Tabla del Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas
La sanción dejó a Lando Norris con solo 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, quienes ahora comparten el segundo puesto. La pelea sigue abierta con 58 unidades todavía en juego.
Clasificación de pilotos 2025:
- Lando Norris (McLaren) – 390 pts
- Oscar Piastri (McLaren) – 366 pts
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 pts
- George Russell (Mercedes) – 294 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 226 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 pts
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 pts
- Alex Albon (Williams) – 73 pts
- Isack Hadjar (RB) – 51 pts
- Nico Hülkenberg (Sauber) – 49 pts
Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren F1 – 756 puntos
- Mercedes – 431 puntos
- Red Bull Racing – 391 puntos
- Ferrari – 378 puntos
- Williams – 121 puntos
- RB – 90 puntos
- Haas F1 Team – 73 puntos
- Aston Martin Racing – 72 puntos
- Sauber F1 Team – 68 puntos
- Alpine – 22 puntos
Con dos citas pendientes, los dos campeonatos siguen abiertos y prometen un cierre explosivo en la temporada 2025.
