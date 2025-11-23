Terremoto F1: Descalificación de McLaren reabre el campeonato a falta de dos carreras
Cuando parecía cerrado, el título 2025 de F1 se pone al rojo vivo. McLaren pierde todos los puntos de Las Vegas, reviviendo la opción del cuarto campeonato para Max Verstappen.
La batalla por el Campeonato de Pilotos 2025 dio un giro inesperado en el Gran Premio de Las Vegas , donde una noche que parecía destinada a coronar virtualmente a Lando Norris terminó convertida en un terremoto deportivo.
La descalificación de los dos pilotos de McLaren, Norris y Oscar Piastri, reabrió una lucha que parecía cerrada… y devolvió a Max Verstappen a la conversación por su cuarto título.
BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7
Un arranque caótico en la Ciudad del Pecado
Lo que sucedió en Las Vegas fue una montaña rusa incluso para los estándares de la Fórmula 1. Norris partió desde la pole con la presión de un campeonato que ya tocaba con las manos; sin embargo, su arrancada dejó ver las grietas que han marcado algunos de sus momentos más comprometidos.
Max Verstappen , decidido a no entregar la corona sin luchar, se lanzó con la agresividad que lo caracteriza. En una maniobra límite que rozó el muro del Strip, el neerlandés evitó un choque que parecía inevitable y tomó el liderato.
Desde ahí, Verstappen administró su ritmo con frialdad quirúrgica para cruzar la meta primero, mientras Norris solo pudo mantenerse en el segundo lugar… al menos por unas horas.
El golpe a McLaren: el reglamento no perdona
La verdadera historia surgió después. Los comisarios técnicos detectaron que ambos McLaren incumplían el artículo 3.5.9 e) del reglamento técnico, específicamente el grosor mínimo del skid block o tablón.
La normativa exige 10 mm ± 0.2 mm, con un límite de 9 mm tras el desgaste natural. Los MCL39 no lo cumplieron.
La violación, que en principio parecería menor, implica un riesgo en términos de altura del monoplaza y adherencia, por lo que las sanciones son automáticas: descalificación total. Con este castigo, McLaren perdió todos los puntos obtenidos en Nevada.
Un campeonato que renace en la recta final
Antes de la descalificación, Norris aventajaba con comodidad: tenía 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen; sin embargo, con el ajuste, sus cifras cayeron a 390 unidades. Piastri y Verstappen quedaron igualados con 366, a solo 24 puntos del líder global.
Con 58 puntos aún disponibles (33 en Qatar y 25 en Abu Dhabi), los tres mantienen posibilidades matemáticas. El cierre promete ser uno de los más tensos de la última década, con un Verstappen que vuelve a la pelea, un Norris obligado a recomponerse mentalmente y un Piastri que busca aprovechar cada error ajeno.
