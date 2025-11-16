OFICIAL: ¡Tenemos gran final de la Liga MX Femenil!; todo lo que debes de saber del Tigres vs América

En una liguilla histórica y con duelos nunca antes vistos, la Liga MX femenil ya tiene la gran final del torneo Apertura 2025 entre Tigres vs América; misma que promete emociones y grandes sorpresas.

Aunque la liga aún no anuncia los horarios, se espera que la ida se dé el día viernes y la vuelta, es decir, la gran final en lunes. Lo que sí se sabe es que el primer partido será en la CDMX y el segundo en Nuevo León.

En sus poco más de ocho años de historia, el máximo circuito del futbol femenil ha mostrado un crecimiento vertiginoso, tanto en competitividad como en popularidad, pero hay algunos equipos que han marcado época: dominan el palmarés, rompen récords y protagonizan finales que ya son leyenda.

Los equipos más ganadores de la Liga MX Femenil

En la cima se encuentra Tigres Femenil . Las Amazonas son el club más laureado de la Liga MX Femenil, con seis títulos hasta ahora: Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.

Además, han disputado 9 finales de liga, una cifra impresionante si se considera que han jugado pocos torneos.

Les sigue Rayadas de Monterrey, con cuatro campeonatos, volviéndose un contendiente constante en instancias finales. Otros clubes con presencia en la élite son América y Chivas, con 2 títulos cada uno, según datos históricos. Por su parte, Pachuca con un solo campeonato.

Finales históricas de la Liga MX Femenil

Las finales entre Tigres y Rayadas (el Clásico Regio femenil) han sido protagonistas de varios momentos memorables. Por ejemplo, la vuelta de la final del Clausura 2018 reunió a 51 mil 211 aficionados en el Estadio BBVA, estableciendo un récord de asistencia para un partido femenil en México.

Pero no solo en la cancha ha habido marcas: en lo digital también se han roto barreras. En la final de 2021 entre Tigres y Rayadas, la transmisión por streaming alcanzó a más de 146 mil espectadores, según la liga.

En cuanto a más finales entre estos dos equipos, el Apertura 2024 también dejó huella: el partido de vuelta en el Gigante de Acero tuvo una asistencia de 50 mil 8 personas y considerando ambos juegos (ida y vuelta), se sumaron 82 mil 542 aficionados.

La moneda ya está en el aire, ahora conoceremos a las nuevas monarcas de la Liga MX Femenil.

