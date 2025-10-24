Lista completa de precios del Gran Premio de la Ciudad de México
Los precios de comida y bebida en el GP de México 2025 tienen variaciones respecto al año pasado; antes de salir de tu casa, revisa cuánto gastarás.
Llegó la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez y con ello llega también una nueva edición de la llamada “F1ESTA”, los momentos donde los presentes conviven, comen y beben
Como cada año, los asistentes no solo se preparan para ver a los mejores pilotos del mundo, sino también para enfrentar nuevos precios dentro del recinto, donde los alimentos y bebidas tienen costos muy por encima de lo habitual.
Out on track in Mexico! 😮💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/oOq8qBkvqC— Formula 1 (@F1) October 24, 2025
Aumentan los precios respecto a 2024
Desde tacos hasta hamburguesas gourmet, el menú dentro del Autódromo ofrece una amplia variedad de opciones, aunque con un incremento respecto al 2024. Por ejemplo, los tradicionales tacos de canasta alcanzan este año los 130 pesos, diez más que la edición anterior.
Las tortas y tacos más elaborados oscilan entre los 160 y 230 pesos, mientras que una hamburguesa completa puede llegar a costar hasta 365 pesos.
Listas de precios por restaurantes en la F1
- Chili’s
- Boneless con papas: 280 pesos
- Alitas con papas: 280 pesos
- Papas a la francesa: 140 pesos
- Dedos de queso con papas: 220 pesos
- Tortugas de Polanco
- Torta de jamón / pierna / cochinita / milanesa: 200 pesos
- Chips de platanitos: 60 pesos
- Chubbies Burger
- Especial / cheeseburger: 365 pesos
- Chubbies fries: 250 pesos
- Chubbies cookie: 95 pesos
- El Plebe
- Hamburguesa con queso: 260 pesos
- Hamburguesa doble: 340 pesos
- Papas a la francesa: 190 pesos
- Boneless / alitas: 260 pesos
- Fisher’s
- 2 tacos de camarón: 330 pesos
- Fish & Chips: 300 pesos
- Papas a la francesa: 160 pesos
- Taquería El Farolito
- 3 tacos de pastor: 155 pesos
- 3 tacos de sirloin / rib eye: 250 pesos
- Gringa de pastor: 200 pesos
- Gringa de sirloin / rib eye: 290 pesos
- Otros snacks generales
- Tacos de canasta: 130 pesos
- Tortas y tacos variados: 160–230 pesos
- Hamburguesas especiales: hasta 365 pesos
Precio de bebidas en el Autódromo Hermanos Rodríguez
El precio de las bebidas tampoco pasa desapercibido. Este año, una cerveza doble subió de 190 a 210 pesos, aunque puedes comprar una lata en 105 pesos.
- Ron
- 45 ml: 180 a 200 pesos
- 90 ml: 360 a 400 pesos
- 135 ml: 510 a 570 pesos
- Tequila
- 45 ml: 220 a 250 pesos
- 90 ml: 440 a 500 pesos
- 135 ml: 630 a 720 pesos
- Vodka
- 45 ml: 180 a 510 pesos
- 90 ml: 360 a 580 pesos
- 135 ml: 510 a 540 pesos
- Whisky
- 45 ml: 180 a 250 pesos
- 90 ml: 500 a 800 pesos
- 135 ml: 720 a mil 100 pesos
- Mezcal
- 45 ml: 190 pesos
- 90 ml: 380 pesos
- 135 ml: 540 pesos
- Ginebra
- 45 ml: 180 a 350 pesos
- 90 ml: 360 a 700 pesos
- 135 ml: 510 a mil pesos
En contraste, las bebidas sin alcohol mantienen sus tarifas: agua en 50 pesos y refrescos en 70 pesos.
