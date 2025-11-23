¿Quién se queda con el último boleto? Juárez vs. Pachuca: El juego de todo o nada del Play-In

Este domingo 23 de noviembre se vivirá el último capítulo del Play-In de la Liga MX, donde FC Juárez y Pachuca disputarán el último boleto disponible para la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

El duelo, considerado el más importante del fin de semana por su carácter decisivo, podrá seguirse completamente en vivo por televisión abierta, plataformas digitales y aplicación móvil.

¡Se define TODO! ⚽🙌



Juárez y Pachuca pelearán por el último boleto a la Liguilla a través de nuestra pantalla; no pierdas detalle y acompáñanos en la mejor transmisión.#LiguillaBotanera⁣

⁣

📅 Domingo 23 de noviembre⁣⁣

🕢 6:50 PM⁣ ⁣

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network… pic.twitter.com/xCOQ6PTEVn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 23, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde ver el Juárez vs Pachuca?

La transmisión del encuentro correrá a cargo de Azteca 7 y Azteca Deportes Network, quienes llevarán todas las acciones desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Para quienes prefieran seguirlo en formato digital, el partido también estará disponible en:



aztecadeportes.com

APP Azteca Deportes

La cobertura iniciará a las 18:50 horas (tiempo del centro de México), diez minutos antes del silbatazo inicial pactado a las 19:00 horas.

Los primeros pasos de Keylor Navas con Pumas en la Liga MX [VIDEO] Un fichaje histórico para la Liga MX: Keylor Navas fue presentado con Pumas, listo para jugar el torneo Apertura 2025 y defender el arco universitario.

Así llegan Juárez y Pachuca al partido decisivo

El Play-In dejó un panorama claro después de los primeros dos encuentros: Pumas quedó eliminado tras caer 3-1 ante Pachuca, mientras que Xolos se impusieron 3-1 sobre Juárez para asegurar su lugar como séptimos de la tabla rumbo a los cuartos de final.

Con ello, Pachuca obtuvo el derecho de disputar esta última oportunidad, mientras Juárez, como lo establece el reglamento, enfrenta este segundo partido tras haber perdido el duelo entre los equipos 7 y 8.

Los Tuzos llegan fortalecidos después de su desempeño en el Estadio Hidalgo, donde dominaron a los universitarios con autoridad. Por su parte, los Bravos intentarán recomponer el camino ante su afición, luego de dejar escapar el primer boleto directo.

Lo que está en juego: enfrentar al líder Toluca

El ganador de este partido será el octavo clasificado y se medirá en cuartos de final contra Toluca , equipo que finalizó como líder general del torneo. Los otros cruces ya definidos son:



Tigres vs Xolos

Cruz Azul vs Guadalajara

América vs Monterrey

Con siete equipos ya instalados en la Liguilla, Juárez y Pachuca protagonizan el último duelo que completa el cuadro final. El Play-In llega a su fin y el último boleto está en juego.

El cierre más dramático del Apertura 2025 solo por la señal de TV Azteca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.