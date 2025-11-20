El formato que cambió a la Liga MX vive su edición más intensa: ¿Es el último Play-In?

Hoy, jueves 20 de noviembre, arranca el Play-In del Apertura 2025, la fase que define a los dos últimos invitados a la Liguilla y que, en apenas tres ediciones, se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes del calendario de la Liga MX.

Con cuatro equipos —Pumas, Juárez, Pachuca y Xolos— jugándose la vida en duelos de eliminación directa, el cierre del torneo promete intensidad desde el primer silbatazo.

Un formato joven que cambió el cierre de temporada

El Play-In nació en el Apertura 2023 , cuando la Liga MX decidió reemplazar el repechaje con un sistema más estricto y competitivo. El objetivo era claro: reducir de 12 a 10 los clubes con posibilidades de avanzar, pero sin sacrificar el dramatismo característico de la fase final.

Desde entonces, el formato ha ganado relevancia por ofrecer partidos de alto voltaje y audiencias elevadas, convirtiéndose en un filtro efectivo para premiar la regularidad y exigir a los equipos mayor consistencia a lo largo del torneo.

¿Cómo se disputa el Play-In en la Liga MX?

El mini-torneo se compone de tres partidos:



Play-In A: 7º vs 8º

El ganador obtiene el séptimo boleto a la Liguilla.



Play-In B: 9º vs 10º

El vencedor avanza al partido definitivo.



Play-In C: Perdedor del Play-In A vs ganador del Play-In B

De aquí sale el octavo y último clasificado.

Este sistema brinda una segunda oportunidad a tres equipos y deja fuera solo a uno, generando un ambiente de máxima presión y estrategias adaptadas a partidos de vida o muerte.

Un formato con futuro incierto

Aunque el Play-In se mantiene sin cambios desde 2023, la Liga MX evalúa ajustes para las próximas temporadas dentro de un proceso más amplio de reestructuración competitiva.

Directivos han sugerido que este año podría ser el último con la estructura actual, lo que añade relevancia a la edición del Apertura 2025 .

Los cruces del Play-In del Apertura 2025

Con la jornada 17 concluida, así quedaron definidos los equipos que se juegan los últimos boletos:

Clasificados directos (1.º a 6.º)



Toluca

Tigres

Cruz Azul

América

Monterrey

Chivas

Equipos del Play-In:



7º Tijuana

8º Juárez

9º Pachuca

10º Pumas

Duelos de este jueves 20 de noviembre:

Play-In A: Tijuana vs Juárez a las 21:00 horas

Play-In B: Pachuca vs Pumas a las 19:00 horas

En los próximos días se jugará el Play-In C, es decir, el equipo perdedor A vs el ganador B.

