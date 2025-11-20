inklusion.png Sitio accesible
El formato que cambió a la Liga MX vive su edición más intensa: ¿Es el último Play-In?

Nació en 2023 para reemplazar al repechaje, pero podría cambiar de nuevo. Te explicamos por qué el Play-In es tan relevante este año.

Pumas vs Pachuca
Hakbar Juárez | adn Noticias
Actualizado el 20 noviembre 2025 13:27hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Hoy, jueves 20 de noviembre, arranca el Play-In del Apertura 2025, la fase que define a los dos últimos invitados a la Liguilla y que, en apenas tres ediciones, se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes del calendario de la Liga MX.

Con cuatro equipos —Pumas, Juárez, Pachuca y Xolos— jugándose la vida en duelos de eliminación directa, el cierre del torneo promete intensidad desde el primer silbatazo.

Un formato joven que cambió el cierre de temporada

El Play-In nació en el Apertura 2023 , cuando la Liga MX decidió reemplazar el repechaje con un sistema más estricto y competitivo. El objetivo era claro: reducir de 12 a 10 los clubes con posibilidades de avanzar, pero sin sacrificar el dramatismo característico de la fase final.

Desde entonces, el formato ha ganado relevancia por ofrecer partidos de alto voltaje y audiencias elevadas, convirtiéndose en un filtro efectivo para premiar la regularidad y exigir a los equipos mayor consistencia a lo largo del torneo.

¿Cómo se disputa el Play-In en la Liga MX?

El mini-torneo se compone de tres partidos:

  • Play-In A: 7º vs 8º

El ganador obtiene el séptimo boleto a la Liguilla.

  • Play-In B: 9º vs 10º

El vencedor avanza al partido definitivo.

  • Play-In C: Perdedor del Play-In A vs ganador del Play-In B

De aquí sale el octavo y último clasificado.

Este sistema brinda una segunda oportunidad a tres equipos y deja fuera solo a uno, generando un ambiente de máxima presión y estrategias adaptadas a partidos de vida o muerte.

Un formato con futuro incierto

Aunque el Play-In se mantiene sin cambios desde 2023, la Liga MX evalúa ajustes para las próximas temporadas dentro de un proceso más amplio de reestructuración competitiva.

Directivos han sugerido que este año podría ser el último con la estructura actual, lo que añade relevancia a la edición del Apertura 2025 .

América vs Tigres
Los cruces del Play-In del Apertura 2025

Con la jornada 17 concluida, así quedaron definidos los equipos que se juegan los últimos boletos:

Clasificados directos (1.º a 6.º)

Equipos del Play-In:

  • 7º Tijuana
  • 8º Juárez
  • 9º Pachuca
  • 10º Pumas

Duelos de este jueves 20 de noviembre:

Play-In A: Tijuana vs Juárez a las 21:00 horas
Play-In B: Pachuca vs Pumas a las 19:00 horas

En los próximos días se jugará el Play-In C, es decir, el equipo perdedor A vs el ganador B.

