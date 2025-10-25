Lando Norris se lleva la pole en el Gran Premio de la Ciudad de México
Este fin de semana la fiesta del Gran Premio está en la Ciudad de México y luego de tres pruebas, Lando Norris saldrá desde la primera línea seguido de Charles Leclerc.
Con una asistencia el primer día de 101 mil 327 personas, los miles de aficionados vieron terminar a Lando en cuarto y primer lugar en la primera y segunda qualy respectivamente para finalizar la tercera como el más veloz, lo suficiente para salir en este gran premio desde primera fila.
El Gran Premio de México que este año cumple 10 años desde que regresó al país después de más de 24 años fuera no decepciona. La emoción de los fans del deporte automotriz en cuatro llantas de la Fórmula 1 que se reúnen en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México hace de este fin de semana uno de los más vivos de la ciudad.
Las prácticas
Hubo 3 pruebas previas, dos el viernes y una este sábado antes de la qualy. Las posiciones quedaron así:
Práctica 1
- 1° Charles Leclerc
- 2° Kimi Antonelli
- 3° Nico Hulkenberg
Práctica 2
- 1° Max Verstappen
- 2° Charles Leclerc
- 3° Kimi Antonelli
Práctica 3
- 1° Lando Norris
- 2° Lewis Hamilton
- 3° George Russell
La pole position
El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud de 4.304 km y se recorre en 71 vueltas, para una distancia total de aproximadamente 305.354 km.
El Gran Premio se encuentra a una altitud de 2 mil 285 metros sobre el nivel del mar, lo que añade un reto adicional para los equipos y los pilotos.
El piloto con más poles históricas en este circuito es Jim Clark, con 4 poles y el récord de vuelta más rápida lo tiene Valtteri Bottas con 1 m 17.774 s, establecido en 2021.
De acuerdo con las estadísticas, no todos los pilotos que han quedado en la pole position han ganado el Gran Premio de la Ciudad de México, de hecho solo 4 lo han logrado.
Los 10 ganadores del Gran Premio de la Ciudad de México
Max Verstappen es el piloto que más victorias ha tenido en el circuito mexicano con 5 victorias, seguido de Lewis Hamilton con 2.
En 2024 el español Carlos Sainz dio la sorpresa al llevarse el triunfo con la Escudería Ferrari, que le valió el respeto de los mexicanos, sin embargo esa batalla ganada no fue suficiente para permanecer en el equipo italiano que tenía otros planes con el británico Lewis Hamilton.
Ellos han sido los ganadores del Gran Premio de la Ciudad de México
- 2015: Nico Rosberg - Mercedes
- 2016: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2017: Max Verstappen - Red Bull
- 2018: Max Verstappen - Red Bull
- 2019: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2021: Max Verstappen - Red Bull
- 2022: Max Verstappen - Red Bull
- 2023: Max Verstappen - Red Bull
- 2024: Carlos Sainz - Ferrari
¿Crees que Lando Norris se lleve el triunfo este año luego de asegurar la pole position?
