¿Quién se lleva la gloria? Todo lo que debes saber de la cuarta final entre América y Tigres Femenil

Este jueves 20 de noviembre se pone en marcha la gran final del Liga MX Femenil del Apertura 2025: se enfrentarán las escuadras de América y Tigres.

Será la cuarta vez que estos dos equipos midan fuerzas por el título, lo que añade aún más dramatismo al enfrentamiento. Tigres llega por onceava ocasión a la final, mientras América alcanza su sexta definición con la mira puesta en su tercer título de liga.

La GRAN FINAL está a la vuelta. ✨



Horarios listos. Guarda este post y nos vemos ahí. 🔔✅#FutFemNuestraFinal



Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar. 📲 https://t.co/GXbHqJOuSP



#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/MRXBOhaFPy — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fechas, horarios y transmisión del América vs Tigres

La final se jugará a dos partidos, pero así será el partido de ida:



Jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes (Ciudad de México), a las 20:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Cómo llegaron a la final de la Liga MX Femenil?

Tigres: En semifinales empataron 1-1 en la ida ante el Cruz Azul Femenil en el Estadio Olímpico Universitario; en la vuelta en El Volcán ganaron 2-1 y se impusieron con global 3-2 .

en la ida ante el Cruz Azul Femenil en el Estadio Olímpico Universitario; en la vuelta en . América visitaron a Chivas Femenil y se llevaron ventaja 0-2; en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes finiquitaron la serie para un global de 4-0.

¿Una mujer puede vivir del futbol en México? Jugadoras de Pumas femenil lo responden [VIDEO] En el marco del 8M, la futbolista puertorriqueña Cristina Torres respondió a los cuestionamientos sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil desde su creación.

Historial entre América y Tigres en finales

Los enfrentamientos finales entre estos dos clubes favorecen hasta ahora a Tigres, que ha ganado dos de los tres duelos previos: el Apertura 2022 y el Apertura 2023 , ambas por 3-0.

América se coronó una vez en esta rivalidad, en el Apertura 2018, por penales. Así, las Amazonas saben lo que es levantar el trofeo frente a las Águilas; mientras que las azulcremas van con sed de revancha.

Final de la final de vuelta

La vuelta será el domingo 23 de noviembre, en el Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza, Nuevo León), a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué podría definir la serie de la Liga MX Femenil?

América debe aprovechar su condición de local en el partido de ida para sacar ventaja antes de trasladarse al norte. Por su parte, Tigres, como líder general de la fase regular, tiene la ventaja de cerrar como local, lo que puede pesar en una definición tan pareja.

El historial favorece a las Amazonas , por lo que las Águilas también cargan la presión de romper esa racha. Ambos equipos llegan con excelentes estadísticas defensivas y ofensivas, por lo que se espera un duelo de alto nivel en ambos juegos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.