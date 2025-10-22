GP de México sin la figura; Max Verstappen se perderá carrera con Red Bull Racing

En el marco del inicio del Gran Premio (GP) de México el asesor de la escudería Red Bull Racing, Helmut Marko, dio a conocer que el piloto neerlandés Max Verstappen no estará corriendo en la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país este próximo viernes 24 de octubre.

De acuerdo con el asesor será el joven piloto británico-sueco Arvid Lindblad, uno de los máximos protegidos de Red Bull en la actualidad, quien estará en el asiento del cuatro veces campeón mundial de pilotos de la Fórmula 1 con la escudería austriaca.

¿Quién es Arvid Lindblad, piloto que estará en el asiento de Max Verstappen?

Arvid Lindblad es uno de los pilotos de la Fórmula 1 considerados como “talento emergente”, pues a sus 18 años de edad ha logrado pasar satisfactoriamente por la Fórmula 4, 3 y 2 con equipos como Prema Racing y demás.

Fue apenas en esta temporada del 2025, que Lindblad ganó el Campeonato de Fórmula Regional de Oceanía, lo cual le dio los puntos necesarios de superlicencia que le permiten ser elegible para estar en el asiento de un monoplaza de la Fórmula 1.

Medios expertos en el deporte motor a nivel internacional, han señalado que Red Bull Racing incluso está pensando en el joven birtánico-sueco como el segundo piloto de la escudería para 2026, esto tras los bajos rendimientos mostrados en su momento por Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

¿Cuándo se reintegrará Verstappen al GP de México?

A pesar de que Max Verstappen no estará en la primera práctica libre del GP de México, el neerlandés se estará integrando a la actividad de toda la carrera el mismo viernes 24 de octubre con las actividades programadas por la Fórmula 1.

Se espera que “Mad Max” esté en la parrilla frontal de salida del Gran Premio que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, el cual ha ganado en un par de ocasiones con la escudería austriaca.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de México 2025?

El GP de México dará inicio con las prácticas libres el próximo viernes 24 de octubre, continuará con la clasificación el sábado 25 de ese mes, y cerrará con la carrera principal el domingo 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vale la pena mencionar que la carrera estelar estará dando inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

