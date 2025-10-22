¡Ya casi! Fecha, hora y detalles del GP de la F1 en México este 2025

La Fórmula 1 (F1) tiene todo listo para vivir el Gran Premio (GP) de México el próximo domingo 26 de octubre, aunque la fiesta comenzará desde días antes con las prácticas libres y la clasificación, algo que los verdaderos amantes del automovilismo no querrán perderse.

Aunque Sergio ‘Checo’ Pérez no participe en esta temporada de la F1, el GP de México sigue en pie y hay miles de aficionados que se darán cita en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver el nivel más alto que hay en el mundo en cuanto a vehículos, reflejos y habilidad de manejo.

Fecha y hora del GP de México 2025

Ya conocemos los horarios oficiales para el fin de semana del GP de México y aquí te dejamos los detalles de cada uno de los días:

Viernes 24 de octubre



Práctica Libre 1: 12:30 horas

Práctica Libre 2: 16:00 horas

Sábado 25 de octubre



Práctica Libre 3: 11:30 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 26 de octubre



Carrera: 14:00 horas

Así es, la gran carrera que nadie querrá perderse comenzará a las dos de la tarde del domingo 26, en donde el resultado será clave en las aspiraciones de muchos pilotos de cara al final de la temporada.

Clasificación de pilotos de la F1 antes del GP de México

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se ha caracterizado por el dominio de la escudería de McLaren, con un desempeño extraordinario por parte de Lando Norris y Oscar Piastri. De hecho, la clasificación de pilotos antes del GP de México es la siguiente:



Oscar Piastri - 346 puntos Lando Norris - 332 puntos Max Verstappen - 306 puntos George Russell - 252 puntos Charles Leclerc - 192 puntos

Es por eso que este GP será vital para Max Verstappen, quien ya sabe lo que es ganarlo y que, si llega a hacerlo este año, podría acortar la distancia e incluso soñar con competir por el primer lugar en una lucha que se alargue hasta la última carrera.

