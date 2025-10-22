Saldrá en un ojo de la cara… precio del álbum del Mundial 2026

Una manera de comenzar a vivir la emoción del Mundial y tener un recuerdo que puede durar toda la vida es precisamente el álbum oficial de estampitas de Panini. Para este 2026 llegará el álbum más grande que han hecho y miles de aficionados están listos para comprarlo.

Recordemos que la Copa del Mundo del 2026 será la que más selecciones ha tenido en la historia, con un total de 48 países participantes, una diferencia muy importante considerando que antes iban solamente 32.

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

Podemos comenzar a impresionarnos, ya que según algunas filtraciones, este álbum tendría 350 estampas más que el del 2022 y tendría hasta 112 páginas para llenarlo.

El precio que tendría el álbum del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá sería de:



Álbum blando: $50 pesos

Álbum de pasta dura: $300 pesos

Mientras tanto, los sobres normales (con 7 láminas) podrían tener un costo de entre 18 y 20 pesos; se estima que llenar el álbum por completo podría costar poco más de $2800 pesos.

¿Cuándo saldría el álbum del Mundial 2026?

Los aficionados tendrán muy poco tiempo para llenar el álbum si lo quieren tener listo antes de que comience la Copa del Mundo , ya que se estima que pueda salir a la venta durante el mes de abril, una vez que ya conozcamos a todas las selecciones que van a participar.

Recordemos que en ediciones anteriores la fecha de salida ha sido un problema, ya que algunos jugadores que aparecen en el álbum del Mundial, al final no aparecen en la convocatoria con su selección y les queda un “amargo recuerdo” de que estuvieron cerca de la copa mundial.