Las 13 sedes de entrenamiento que tendrá México para el Mundial 2026

México ya se alista para ser la sede del Mundial en 2026 junto con Canadá y Estados Unidos, no solo la Selección Nacional ha tenido partidos de preparación para hacer un papel digno, también muchas personas han puesto manos a la obra para recibir a miles de aficionados que visitarán el país durante el verano.

A lo largo de un año, el Estadio Azteca fue intervenido para ser remodelado y ser el epicentro del inicio del Mundial 2026, pero además México alista otros sitios para los entrenamientos de los jugadores.

¿Dónde estarán los centros de entrenamiento del Mundial?

México tendrá 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas; los lugares elegidos son Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.

Cancún, Quintana Roo



Riviera Maya Training Site

Mayakoba Training Centre Tijuana, Baja California

Centro Xoloitzcuintle Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc Torreón, Coahuila

Territorio Santos Querétaro, Querétaro

La Loma Centro Deportivo Querétaro Guadalajara, Jalisco

Academia Atlas FC

Chivas Verde Valle Pachuca, Hidalgo

CF Pachuca – Universidad del Futbol

CF Pachuca – Estadio Hidalgo Monterrey, Nuevo León

Rayados Training Centre Ciudad de México

La Nueva Casa del Futbol – Toluca

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

¿Cuántos estadios tendrán Mundial en México?

En México el Mundial se disputará en tres sedes, el estadio Akron, casa de las Chivas; el Estadio Azteca, casa del América y el Estadio BBVA, casa de los Rayados. Es decir habrá partidos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

La máxima justa deportiva por primera vez contará con 48 selecciones , número mayor a las 32 que disputaron el evento hasta Qatar 2022. Se disputarán 104 partidos hasta definir al campeón del mundo.

México albergará un total de 13 partidos, mismo número tendrá Canadá en el certamen, mientras que en suelo estadounidense se llevarán a cabo 78 partidos.

